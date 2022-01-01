各地的跨年晚會在迎接新年的剎那，都會施放絢爛的煙火慶祝，許多民眾會拿出手機錄影，記錄倒數後的美麗花火，不過昨晚有民眾拿著手機拍攝煙火，卻將相機開成計算機，畫面笑翻眾人，自稱本尊的網友也現身留言，無奈表示「倒數很急」。

一名網友在社群平台抖音（TikTok）上分享昨晚跨年倒數的影片，影片中一隻又一隻高舉的手機都開著相機錄影，畫面都差不多，但就有一隻手機畫面跟大家不同，手機開的軟體是內建的計算機，還舉得特別高，非常顯眼，拍到煙火結束還渾然不覺，讓拍攝這段抖音影片的網友忍不住特寫計算機說「看來是有人在用計算機哦！」

影片吸引了4萬多人朝聖，還有自稱是本尊的人現身留言，「哈哈本人在這幫置頂，當時倒數很急就拿手機出來拍了，以為有拍到後來才發現開到其他APP...」。

網友也紛紛回應本尊，「哥，你是2022第一個傳奇」、「精算管理大師」、「而且還是拿最高的笑死哈哈哈哈超尬」、「連跨年都要算計，你厲害」、「好多人的鏡頭裡面都有一個計算機」、「竟然可以釣出本人」、「好害羞，我之前按到自拍」、「謝謝你讓2022年好歡樂」。