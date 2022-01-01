每年農曆年節期間，因天氣寒冷捐血人數減少，捐血中心都必須提早勸募捐血因應。為鼓勵民眾捐血，台南市鹽水獅子會與中油嘉義營業處合作，從元旦起連2天在新營南瀛綠都心公園新營捐血室舉辦捐血活動，首日熱情民眾就捐血873袋。

鹽水獅子會會長謝奇達表示，此次捐血活動有中油嘉義營業處贊助2000瓶洗衣精，會員也籌募經費準備台南好米、晴雨傘要送給來捐血的朋友，前100名早鳥捐血者另可獲贈後背包，希望能吸引更多民眾捐血。

此次捐血活動時間從早上8點到下午5點，台南捐血中心出動3輛捐血車配合新營捐血室為民眾服務，獅子會志工、中油員工也到場協助，現場煮紅豆薏仁湯，準備肉包、豆菜麵等食物，供熱心捐血民眾補充體力。

謝奇達表示，鹽水獅子會捐血活動已經連續辦理10多年，光是去年就募得4000袋，這次準備了許多好禮，希望吸引民眾踴躍捐血，2天捐血活動目標2000袋血入庫，助解決血荒問題。