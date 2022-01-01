2022新年元旦，嘉義縣傳出7旬男山友在海拔1865公尺的霹靂山區失聯，警消下午接獲同隊山友報案求助，出動搜尋，至晚間仍無消息。

嘉義縣消防局119指揮中心今天下午2時49分許，接獲警方轉報，指稱有4人登山隊到竹崎鄉霹靂山爬山，其中70多歲的男性山友疑因體力不濟，腳程落後其他3名隊友，隊友在到登山口苦等不到他，趕緊報案協尋。

嘉義縣警、消及嘉義林管處等單位出動人員上山搜尋，到晚上8點仍未尋獲，夜間山區氣溫驟降，可能降到10度以下，憂心這名山友安危，救援人員漏夜搜救中。