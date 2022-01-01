北市警南港分局舊莊派出所員警日前半夜巡邏時，發現一輛白色BMW轎車自撞停在南深路國道三號涵洞內，車頭全毀、零件散落一片，員警只見一名鄭姓男子血跡斑斑獨自站在車旁，滿身酒氣，但鄭男否認酒駕，不斷強調是代駕開車，撞車後下車逃逸不知去向。

員警起疑，仔細檢視肇事車輛，發現僅駕駛座的安全氣囊爆開，其餘氣囊並未啟動，懷疑鄭男說謊，企圖閃避酒駕責任。鄭男面對警方質疑，初始不為所動，一再堅稱是代駕開車，隨後救護車到場，由員警陪同鄭男上救護車至三軍總醫院醫治，在救護車上員警耐心與鄭男聊天、建立互信，才讓鄭男卸下心防，坦承是自己駕車肇事。

鄭男供稱，當晚他至深坑友人家喝酒，喝完酒後獨自駕車欲返回新店住處，疑因酒後恍神走錯路，開到南深路時不慎失控撞上國道涵洞，警方經對鄭男實施酒測後發現酒測值高達1.01，隨後依公共危險罪嫌移送法辦。

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