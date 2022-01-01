為防制酒駕，台北市警局從12月24日起，因應聖誕及跨年假期，執行「取締酒後駕車大執法」專案，統計至31日止，共取締酒駕計87件。為持續展現強力執法決心，杜絕駕駛人僥倖心態，另因應年節前各項活動頻繁，為維護行人安全，再規劃自今年1月3日起至2月15日止持續執行專案，針對酒後駕車及車輛不停讓行人加強執法，並將於首（3）日9時至12時針對行人10大多事故路口同步執行取締不停讓行人，保障民眾行的安全。

警方統計，北市2019年至去年11月止，行人10大多事故路口依序為信義路建國南路口、西寧南路洛陽街口、延平北路中正路口、和平西路西園路口、民生東路林森北路口、民權東路吉林路口、承德路大南路口、重慶北路涼州街口、民生西路重慶北路口、忠孝西路重慶南路口，肇事原因以車輛「搶越行人穿越道（不停讓行人）」為主，統計去年1至11月計共取締1萬2207件。

警方表示，專案期間將針對行人10大多事故路口規劃同步取締外，各分局擇定轄區重要路口及無號誌行人穿越道加強執法，依據道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者、汽車駕駛人轉彎時，除禁止行人穿越路段外，不暫停讓行人優先通行者，皆處駕駛人1200元以上3600元以下罰鍰。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障