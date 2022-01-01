跨年夜狂歡後的墾丁海灘，被煙火垃圾淹沒。（翻攝PTT）

台灣人習慣在跨年夜與三五好友歡聚，放煙火迎新年，但歷經跨年夜歡樂，有墾丁民眾目擊，昨晚慶祝的民眾在美麗的海邊留下大量煙火垃圾沒帶走，漂亮的海岸線被垃圾吞噬，文章曝光旋即在網上引起討論。

有網友在論壇《PTT》八卦板發文，曝光今日前往墾丁海邊淨灘的朋友拍下幾張照片，在照片中可清楚見到，沙灘上滿是煙火、紙炮的垃圾，民眾為慶祝節日助興的煙火殘骸全數留在沙灘上，諷刺地維持施放時的整齊排列，與一旁美麗的海岸線形成強烈對比。

原PO還戲謔寫下，「按以往經驗，9成9是陸客幹的，什麼？現在沒陸客？」、「X！死台灣人別來我家破壞海灘，在海灘狂歡後不收垃圾帶走的，祝福你家子子孫孫不長屁眼」。

文章曝光後，迅速引起網友討論，不少網友噓文譴責缺德民眾，「台灣最美風景」、「白癡 又在汙染海洋」、「這就是我們的國家公園」、「看來昨晚滿熱鬧的嘛」、「真的是垃圾，這就是人類」、「海龜鼻孔要換差沖天炮了啦」、「台灣人不意外」。

據了解，昨晚跨年夜有近8000人湧進墾丁大街，不只鄰近沙灘被垃圾淹沒，墾丁大街上也無可倖免，隨處可見食物垃圾與煙火殘骸，讓清潔人員苦不堪言。