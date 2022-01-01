房子位在生命園區附近能買嗎？一名女網友近期看到一間心儀的房子，但該物件距離生命園區相當近，因此擔心會有風水或磁場問題，上網求助網友們的看法，不少人勸她有疑慮就不要買，有內行人更點出，未來很容易出現不易脫手的問題，建議她三思後再決定。

該名網友在《買房知識家（A你的Q）》臉書社團上發文表示，「請問如果買在生命園區附近，附近磁場會很亂嗎？」引起網友們熱烈討論，不少人勸她即使價格便宜也不要碰這種物件，「妳會問這種問題，代表已經受影響了，建議不要碰」、「一定會有磁場問題，嫌惡設施之所以嫌惡的原因。」

此外，有內行人提及，房子附近有明顯嫌惡設施，未來很容易出現不易脫手的狀況，「買了不一定賣得掉，要想清處」、「有不易脫手的隱憂」、「不要買，買了想賣很能賣」、「風水磁場一定有影響，不要買」、「便宜也不要碰，住進去出事很麻煩。」

即使如此，還是有人並不介意住家附近有生命園區等嫌惡設施，「我不會介意，因為人比鬼可怕」、「價格便宜比較重要，少繳一點房貸」、「個人覺得還好，只要房子是安全都可以接受」、「如果有別的信仰的應該比較難接受，要看每個仁的狀況」、「只要能便宜一點，又是喜歡的房子，我會買。」