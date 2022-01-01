五月天今晚在高雄世運主場館開唱。（相信音樂提供）

告五人和小魏擔任五月天高雄演唱會開場嘉賓。（相信音樂提供）

五月天今晚（1日）在高雄舉辦「好好好想見到你」Mayday Fly to 2022演唱會，是新年第一天，也是高雄站的最終場，冠佑帶兩個女兒小玫瑰跟小薔薇到場，不料小玫瑰的學長專程從台北追來，讓他感覺很奇怪，阿信幫腔示威「如果欺負小玫瑰的話，這首歌就送給他」，隨即阿信打鼓、冠佑演唱〈墓仔埔也敢去〉。

2022年第一天，也是五月天高雄演唱會最後一場，冠佑覺得有點捨不得，特別帶女兒來看演唱會，女兒的學長也追來，因此他要全場歌迷大喊「五月天」，瑪莎笑說他是在給對方震撼教育，怪獸接話：「他沒揍他不錯了！」

阿信直言，「五月天其實是過來人，知道學長、同學都是很可怕的動物」，還爆料石頭叫「高射炮」。怪獸日前喜獲女兒，護女心切的他對著阿信說要防要「先防你」，阿信趕緊自清：「我跟她差40幾歲耶！」怪獸再度警告他「連搭訕也不可以」，全場大笑。

石頭跨年夜與家人視訊到5點多，本來以為會很累，看到熱情的歌迷覺得一點都不累，他提醒現場歌迷「想脫外套就脫掉，但是口罩不要脫下來」。瑪莎用超大音量跟全場打招呼，表示「雖然是最後一天，但是2022年的第一天，喊的越大聲代表今年運氣越好，好不好？」全場歌迷大聲附和。

五月天隔了好幾年重返高雄開唱，怪獸希望下次不要再等那麼久，他依依不捨說：「如果今天結束後，大家想念五月天的話，把五月天的音樂拿出來聽，或者兩個禮拜以後我們台中見！」

今晚元旦場開場嘉賓安排了「1＋1」，由小魏魏嘉瑩和告五人分別演唱各自的歌曲，接著驚喜合唱〈天黑請閉眼〉，在2022第一天作為送給樂迷們的新年禮物。