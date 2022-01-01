許多情侶交往後才發現另一半有讓人無言的習慣，例如女生有公主病，男生是媽寶。一名男網友就表示，寒冷的跨年夜，女友堅持不穿外套出門，想買一件3980元的外套還堅持要男友出錢，氣得他當場走人，沒想到下一秒接到陌生電話，讓他傻眼，直接分手。

男網友在《匿名公社》PO文，表示明明冷得要死，女友出門堅持不穿外套，出門後喊冷，要求自己脫下外套給她穿，遭拒絕後女友不斷碎念，怪男友很無情，不脫給她穿。

原PO表示，接著女友又看上一件3980外套，要求他出錢買下來，讓身上只帶5000元的他傻眼，店員還在一旁火上加油「女友喜歡男友就該買啊」，氣得原PO拒絕當場走人。

原PO說，女友跟他出門，從沒出過錢，不論是車資、吃飯遊玩等費用全都是他包辦，自己原本都是搭捷運，女友卻嫌麻煩，每次都坐計程車，考量到2日要繳房租，5日才發薪水，加上等等要吃飯，若真的買下去皮包都空了。

沒想到原PO離開店裡後，隨即接到一通陌生來電，接起來才知道，竟然是剛剛賣外套的店家打來的，因為女友公主病發作，死賴在店內不肯走，還揚言「不幫她買就不離開」，讓原PO崩潰不已，直呼有夠丟臉：「電話自己不打還要店家打，嫌我臉丟的不夠嗎」，最後決定直接分手了。

網友也大讚：「這公主病末期了吧」、「根本巨嬰」、「恭喜你重獲自由」、「是我早就分了」、「可以不用再當工具人了」、「想知道後續」、「不知道女友是不是還在店內XD」。