2022年縣市長選舉，民進黨已成立選舉對策委員會以及協調工作小組，國民黨則最快在農曆年後提名辦法就會出爐，同時將組成選舉策略小組，因應各選區的特殊狀況。針對2022年縣市長選舉，前民進黨立委郭正亮表示，國民黨的各縣市長有連任實力的人還蠻多的，民進黨就會比較佔下風。

針對2022年選舉，郭正亮1日在政論節目《新聞大白話》中表示，民進黨當然會希望前高雄市長韓國瑜出來，這樣才有全國焦點。因為2022年地方選舉，如果沒有一個全國性焦點，都回到地方，只比候選人，這樣對民進黨會比較不利。而民進黨在北台灣的基隆、桃園、新竹等3地公投都輸，國民黨有14個執政縣市，如果都回到地方，沒有一個共同主題或是一個共同焦點，選戰不好打。

郭正亮指出，民進黨也在找共同的焦點，但目前還看不到，因為國民黨主席朱立倫去領導整個黨似乎不是很有力量，如果這樣，焦點就會回到各個縣市，其實，國民黨各縣市長有連任實力的人蠻多的，如此一來，民進黨就會比較

另外，針對台中第二選區立委補選，郭正亮表示，林靜儀的造勢場非常明顯，就是搞藍綠對決，要把它拉到最高峰。因為林靜儀的勝選的方程式，就是返鄉投票，因此要激發全台灣的那種熱度。不過，郭正亮認為，韓國瑜的簽書會是邀請12個公益人物上台，目前政治性很低，並沒邀請政治來賓，也沒有要去幫國民黨候選人顏寬恒站台，基本上沒有政治性，但是網軍以及民進黨的人，很希望能夠有點政治，看看可不可以搞成藍綠對決。