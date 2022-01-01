民歌高峰會今在小巨蛋登場。（羅永銘攝）

「民歌高峰會2022演唱會」今（1日）在小巨蛋登場，15組歌手齊開唱，斥資千萬打造四面台等硬體設備，身兼歌手與演唱會製作人的施孝榮坦言四面台走位對所有歌手是一大考驗，幽默表示：「走位走到在後台吵架，沒有一個人講的位置一樣，走到失控」，所幸歌手們個個資深經驗豐富，正式演出「巧妙閃避」走位出錯。

施孝榮今晚趁開場前空檔受訪，提及新年願望，他期許疫情平緩、人心更安定，「演藝圈新聞也可以平靜一點」，他不針對羅志祥、王力宏私生活風波，希望音樂歸音樂，讓其他歸其他；高峰會舉辦多年，施孝榮坦言責任感大過於壓力，希望未來注入新血，不排斥邀請王力宏、羅志祥參與，「民歌是大家的，誰唱都沒問題，謝和弦當然也可以」。

施孝榮今領軍鄭怡、王夢麟、殷正洋、葉佳修、邰肇玫、金智娟、于台煙、王海玲、王新蓮、王瑞瑜、李明德、周治平、周子寒、陳艾湄共15組歌手開唱，開場由13位歌手從四面八方走入場館，圍繞在舞台下方演唱〈拜訪春天〉、〈今山古道〉等組曲，與歌迷更近距離互動，氣氛熱絡。

開場組曲結束後，歌手施孝榮從舞台中央身升至最高處演唱《俠客》，結合透明屏幕與燈光效果，彷彿武俠般穿梭在竹林中，氣勢萬鈞；隨後金智娟登台，2人合作帶來丘丘合唱團的經典名曲〈為何夢見他〉；緊接著鄭怡以一襲水鑽低胸禮服現身，腳踩18公分高跟鞋飆唱〈月琴〉，將現場氣氛推向最高點。

歌手們表示感謝大家的支持，與每一位跟疫情奮鬥的同仁，有他們的努力才能夠一甩2021疫情的陰影，讓老同學們齊聚一堂，一同欣賞民歌、敘舊。今演唱會票房9成吸引1萬800人欣賞，門票收入約2484萬。