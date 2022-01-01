近年來除NBA的傳統5人制比賽吸引人外，美國「BIG3」聯盟也很有看頭，除以街頭3對3方式呈現，還能看到不少退休和業餘球星在內廝殺，本季重返NBA的喬強生(Joe Johnson)就是其中的例子，而最近名人堂球星「T-Mac」麥格雷迪(Tracy McGrady)表示想自創一個1對1的新聯盟。

Tracy McGrady just announced on HooperVision he’s in the process of starting a professional 1-on-1 league, for 18 and over adults, called the OBA (Ones Basketball Association)



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麥格雷迪最近在節目《NBA HooperVision》上表示，他正計畫籌備一個全新職業聯盟，而參賽者必須年滿18歲，有別於「BIG3」的3打3，他想成立一個1對1的鬥牛聯盟，名稱暫定為OBA，他更表示說這是全國性職業聯盟，並不只是個聯賽。

麥格雷迪想法確實不錯，或許熱血1對1能喚起不同族群籃球迷。而1對1賽事在美國也曾舉辦過，名叫「Fight Ball」，不過這個聯盟的比賽肢體碰撞程度相當高，在裡面只要裁判判定合理犯規，一切都屬合法，所以在場上幾乎會看見雙方像在打架一樣。

另外《Red Bull》也曾舉辦過全球性的「Red Bull King of the Rock」1對1籃球對抗賽，源自2010年美國舊金山惡魔島舉辦的1對1街頭籃球激鬥，而2104年的全球總決賽甚至辦在台灣綠島監獄來舉行，為了能延續監獄中籃球場鬥牛的活動概念，相當特別，令人印象深刻。