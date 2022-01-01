回顧2021年，不論在演藝界，或是政治界，都傳出不少與桃色相關的新聞。對於前民進黨言人顏若芳準備回鍋競選議員，前民進黨立委郭正亮坦言，政治人物就是要接受選民檢驗，訴諸民眾決定，他也指出，在演藝圈無法透過訴諸民意的方式平息桃色風波，「那就讓蝴蝶姊姊出來參選」。

郭正亮1日在政論節目《新聞大白話》中表示，政治人物就是接受選民檢驗，事實上民進黨立委王定宇也是有自我節制，比如他沒去爭取台南市長，而顏若芳就是接受選民檢驗；醫福會執行長王必勝本來可以接衛福部長，但也受到衝擊，這一定有傷的。

郭正亮指出，中國大陸和日、韓的演藝圈都比台灣嚴厲很多。至於政壇的部分，「就是你要去面對你自己的代價」，政務官遇到這些事情一定受傷，因為你要到立法院備詢，這個話題會被追著，要升部長難度更高；其他的政治人物則是要接受選民檢驗，「過關你就算你過關，通常是這樣」。

這時主持人問郭正亮，房東要出來參選，好像和蝴蝶姐姐差非常多？郭正亮直言，「那就讓蝴蝶姐姐出來參選」，因為你要有接受檢驗的過程，而在演藝圈這叫潛規則。確實對她而言不公平，但演藝圈就是不原諒，那怎麼辦？而政界就是訴諸群眾決定，前總統府發人丁允恭現在跑去公關公司，「要回來從政我看是不可能了」。