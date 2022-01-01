《每日星報》（Daily Star）2021年12月31日報導，作為對抗新冠肺炎（COVID-19）的最前線，以色列宣布發現最新變種病毒「Flurona」，這種病毒結合了新冠肺炎和流感，目前仍不清楚其是否較目前的其他變種病毒更加危險。

根據報導，部分專家目前將這種變種病毒稱為「Flurona」，第一例於以色列佩塔提克瓦市（Petah Tikva）的貝林森醫院（Beilinson Hospital）中出現，確診者是一名未接種疫苗的年輕孕婦，另外還有多人出現類似的情況，但檢驗結果尚未出爐，無法完全確定其是否也感染「Flurona」。

該醫院的婦產科主任維日尼策（Arnon Vizhnitser）表示，2020年當地並未發現有孕婦感染流感，但今年卻出現愈來愈多病例；而這名感染「Flurona」的孕婦一就醫，就被發現同時確診新冠肺炎和流感，由於兩種病毒都會攻擊上呼吸道，將對面臨分娩的孕婦造成「巨大挑戰」。所幸這名孕婦的症狀並不嚴重。

面對在全球範圍快速傳播的Omicron變種病毒，以色列已同意免疫力功能低落者和住在療養院內的年長者施打第2劑追加劑，即共施打4劑疫苗，為全球首個採取此措施的國家。

多名來自約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）、倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene & Tropical Medicine）等著名醫療機構的學者先前便警告，由於許多國家雖然疫情嚴重，但疫苗施打率卻難以提升，導致病毒有機會持續進行變異；大部分專家都認為，第一代疫苗可能會在問世1年內「失去效用」。