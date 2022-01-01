麻將桌上的秘密 藝能界牌咖爆料大會。(影／取自小明星大跟班YouTube)

演藝圈潛規則時有所聞，日前命理師詹惟中就在節目中爆料某女藝人，「獻身」搏上位，更疑似直接在攝影棚就搞起來，讓現場來賓都驚呼連連，連主持人Sandy吳姍儒也頻喊「我不相信」。

詹惟中在《小明星大跟班》中爆料，他剛入行時，碰到某節目女主持人因故離開，因此有空缺，剛好有5個女生要競爭這個位置，大家都認為A女平均收視率最好，應該就是她會勝出，結果最後竟然是B女勝出。

後來才知道，B女和電視台主管非常熟絡，她打聽到主管有宗教信仰，因此就到同一個場所聚會，久而久之就日久生情，而主管的老婆其實早發現2人有一腿，因此經常圍繞在B女附近想要捉姦，但都沒成功。

詹惟中得知後，有次錄影時，他發現B女和主管趁著錄影空檔，跑到隔壁的攝影棚，出來後他秉持著好奇心，偷偷跑進裡面查看，發現有「用過的衛生紙」，聞了一下有「漂白水」的味道。

至於大家都想知道B女的身分，對此，詹惟中表示她目前還在線上，且已經結婚生子，其餘的他不能透露太多，並強調是很久以前的事情了，但是「千真萬確」。