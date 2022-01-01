超級籃球聯賽（SBL）1日於板橋體育館進行2022年首日賽事，首場由台銀83比69擊敗裕隆收下本季首勝，台銀全員皆兵都有得分，「Polo」周暐宸全場6投6進，攻下全隊最高13分，謝宗融也有12分、9籃板，裕隆威金斯本場砍下21分；台啤今以94比67大比分擊敗璞園，開季4連勝到手，翟振皓砍下全場最高22分，另有9籃板、1助攻、2抄截的全能身手。

元旦首戰由裕隆對上台銀，裕隆在去年最後一場賽事拿到首勝，而台銀尚未開胡。首節雙方上演精彩的攻防拉鋸戰，裕隆在台銀強悍的防守下屢屢失誤，加上台銀周暐宸單打裕隆洋將威金斯兩次得手，並在首節攻下11分，幫助球隊第一節以八分領先。

次節裕隆禁區限制不住台銀猛烈的攻勢，讓台銀多次達成三分打外，進攻端裕隆手感冰冷，團隊三分球８中0，中場台銀以49比31取得雙位數領先。然而台銀的防守在第三節遭遇亂流，裕隆柯旻豪、盧冠良及胡凱翔手感恢復將比分拉近，周柏臣也在也在節末投進一顆三分球，但在防守端仍無法有效的限制台銀的進攻火力，台銀還是握有16分的領先。

末節台銀陷入得分荒，裕隆靠著盧冠良的兩記三分球將分差縮至10分迫使台銀喊出暫停，暫停過後台銀止住頹勢，連續強打禁區並以外線得分擴大分差，即使威金斯在末節砍下全隊單節最高9分也回天乏術。