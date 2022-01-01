對於論文門爭議，資深媒體人尚毅夫認為，這關係到下一任總統，如果賴清德一枝獨秀，蔡英文也會挺，因為需要有人幫論文繼續維持秘密，不要解密！

尚毅夫今（1）日在《新聞大白話》質疑，有一件事很奇怪，論文是個人求學過程私人的文件，不懂為何可以列為保密的文件？這並非政府文件，也不是政府在執行事情需保密的文件。而政府把論文保密，「妳的論文到底寫什麼？不能拿出來嗎？」這是個人的學術論文，並非政府保密事項。

尚毅夫強調，這關係到下一任總統，下一任總統如果認為不需要保密，可以解密。如果賴清德聲望很好、民調很高、一枝獨秀，蔡英文一定也是挺賴清德，因為她需要下一任總統幫她的論文繼續維持秘密，不要解密。

尚毅夫強調，反正一皮天下無難事，什麼事都不講、都不拿出來，但所有的質疑不能說沒有道理，因為大家都沒有看到具體的東西，也沒有完整的說明，譬如說有那些同學？問一問不就知道了！

尚毅夫也提到，「今天如果我兒子是全世界一流大學畢業，我可能複印好幾本論文放在家裡，博士的照片一定掛得很大！」他認為陳水扁「光宗耀祖」的說法，就是很接地氣的話。

對於論文門疑義，前總統陳水扁於12月21日接受媒體人黃光芹的網路節目《新聞不芹菜》專訪時指出，如果有機會拿到博士學位，這是光宗耀祖的事情，若有論文就拿出來，他的想法就是這樣。