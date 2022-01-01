台中葳格太陽本周持續進行主場賽程，1日迎戰本季首度交手的中信特攻，面對對方的新洋將陣容，太陽開賽有些適應不良，比賽後段雖一度追回甚至超前，但可惜最終仍以85比95吞下主場首敗。太陽隊長陳靖寰賽後強調：「我們將會回去修正調整，下場打回來！」

太陽開賽就打得有些吃力，總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）說：「對手今天有新洋將厄力（Cleanthony Early）加入，我們也在適應對方的小球與區域聯防，確實沒有表現得很理想。」

不過太陽在下半場調整回來，可惜關鍵時刻籃板沒能有效把握，外線手感也不理想。卡米諾斯表示，「我們今天丟失了很多顆三分球，狀況不夠好，但我知道球員們能夠表現更好，他們的水準絕對不只如此，我們接下來要學習的就是如何在逆境中贏球。」

太陽此役以何喬登（Jordan Heading）的17分最高、桑尼（Sani Sakakini）16分、13籃板與6助攻、吉（Alonzo Gee）15分，陳靖寰則有14分、6籃板貢獻，他在賽後表示：「桑尼前幾場表現穩定，所以今天對手有特別針對他，但我們會回去看錄影帶，針對問題做修正，下場打回來。」

太陽明天將持續在台體大主場面對台啤英熊，這也將是2隊本季第3度交手，前2次戰績1勝1敗。太陽總教練卡米諾斯說：「很期待明天的比賽，將會看出誰對對手做了更好的功課，我們會全力以赴，請球迷多多進場為我們加油！」