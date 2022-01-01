天王周杰倫在2014年公開和昆凌的戀情後，隔年就把小他14歲的美人娶回家，婚後育有一女小周周（Hathaway）和一子小小周（Romeo），他們也經常透過社群分享一家四口幸福生活；最近昆凌跨年後曬出和周杰倫的甜蜜合照，周杰倫眼神溫柔甜溺的樣子，閃瞎一片網友，被封「跨年第一閃」。

周杰倫和昆凌結婚多年，婚後生活甜蜜又溫馨，羨煞眾人，周杰倫也是出了名的寵妻狂魔，不只在社群上曬照放閃，從兩人公開戀情到結婚，光是婚禮就分別在英國約克郡、台北和澳大利亞舉辦3次，讓昆凌成為每個女粉絲最羨慕的可愛女人。

最近昆凌跨年後曬出和周杰倫的甜蜜合照，周杰倫眼神溫柔甜溺的樣子，閃瞎一片網友，被封「跨年第一閃」。(圖/ 摘自昆凌IG)

婚後昆凌事業也和家庭一樣順利，更挑戰演員最高殿堂好萊塢，參與過電影《極致追擊：龍鳳劫》和《摩天大樓》，而周杰倫監製賽車電影《叱吒風雲》也讓愛妻昆凌當女主角，連在工作上照樣都能看到他寵妻的一面。

1日深夜跨年後，昆凌也在IG更新限時動態，曬出一張她和周杰倫臉貼臉的甜蜜合照，周杰倫褪去舞台上霸氣自信模樣，眼神透露無比的溫柔和寵溺，而昆凌看著鏡頭露齒微笑，臉上淡妝輕抹就很亮眼，照片中也寫著「Happy new year」；網友也羨慕地說，「新年第一天就閃成這樣」、「周董的眼神太溫柔了吧」。