2022九合一縣市長選舉時間逐漸趨近，各縣市長任內政績牽動能否連任，近期開始受到矚目。對於綠營2022選情，前民進黨郭正亮分析認為，如果2022桃園市選得不好甚至落選，那蔡英文總統就會提前跛腳，尤其市長鄭文燦又是蔡英文總統較為屬意的總統接班人選，如果他選不好，等於副總統賴清德在黨內就沒有對手了。

郭正亮31日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」，談及2022縣市長選舉、2024總統大選議題，他表示，一般觀察認為，明年2022年縣市長選舉，桃園市是藍綠必爭之地，也是民進黨的重中之重，因為2022縣市版圖變動，必然會牽動到2024總統大選，如果2022桃園市選得不好甚至落選，那蔡英文總統就會提前跛腳，尤其市長鄭文燦又是蔡英文總統較為屬意的總統接班人選，如果他選不好，等於副總統賴清德在黨內就沒有對手了，現在鄭文燦民調落後賴清德，他自己要加油。

郭正亮也直言，他自己認識的公職人士，大部份都還是支持賴清德居多，因為他比較像總統候選人，不過，這跟鄭文燦的民調也有關聯，如果鄭文燦民調和賴清德還是差距這麼大，2022桃園市又沒能勝選的話，那2024總統候選人大概就是賴清德了。