2021年各類型基金績效出爐，其中逾700檔核備境外基金平均報酬率近7％，境外債券基金幾乎全軍覆沒，平均跌幅超過4％。至於各類基金績效以台灣基金表現最佳，平均報酬率高達42％，居各類型股票基金之冠，其次是美股基金、印度股票基金年投資報酬率都逾20％，分居第二、第三名。

根據理柏資料、富蘭克林證券投顧統計，截至2021年12月29日止，台灣金管會證期局核備的1007檔境外基金今年來平均上漲3.82％；其中724檔股票型基金平均上漲6.99％，264檔債券型基金平均下跌4.37％。

各類基金2021年平均報酬率逾10％，除了台股、美股以及印度股票基金之外，還有美國中小型股票基金17.62％、全球股票2.81％、亞洲中小型股票12.41％、歐洲股票型11.50％、東歐股票11.15％、歐洲中小股票10.01％等。至於產業股基金則以能源股基金30.72％績效最佳，其次是MSCI世界氣候變遷指數基金20.48％、全球不動產20.08％、金融股19.82％、公用事業 15.52％、原物料股13.37％、科技11.89％等。

儘管2021年普遍股票基金都有不錯的表現，但是少數地區股市或產業股大跌也影響到相關基金績效，2021年跌幅超過10％者分別是大中華股基金、拉丁股票、黃金及貴金融，原本法人看好的生技股基金2021年平均跌幅近一成。在債券平衡基金中只有一類基金─美國美元平衡混合型的基金 漲幅超過10％，來到12.01％。在債券基金中則以新興市場債券型(當地貨幣)表現最差，跌幅達10.69％。