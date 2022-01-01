去年被前女友周揚青毀滅性分手後，演藝生涯遭重創，還被大陸節目封殺而退隱娛樂圈的藝人羅志祥，跨年夜在花蓮晚會復出，得到不錯的觀看流量，隔天網路竟然一片洗白聲浪，讓台北市議員呱吉邱威傑以此為例，安慰被酸民攻擊而受影響的人。

羅志祥在花蓮跨年晚會登場後，接連表演6首舞曲，期間完全沒有休息，網路觀看人數還瞬間衝上11萬人，當天晚會的現場也有約10萬人，雖然大多數都是抱著看笑話心態的人，但也有許多死忠粉絲在現場高舉應援牌，不少網友也直呼羅志祥是不是洗白了。

而呱吉也在臉書上表示，所有曾經因為網路上的言論而情緒深受影響的同行，看到羅志祥昨晚的表演，「你應該已經，或者再次地發現一時的榮辱真的沒什麼了吧？」接著還在留言區補充，「但我沒看，我只是觀察了線上觀看人數和今天網路上的各種回饋而已」。

貼文引起討論網友們紛紛表示，「看好了力宏，我只示範一次」、「沒看。沒興趣。捨棄台灣換大陸演藝事業，然後被大陸捨棄的藝人」、「羅志祥超帥」、「因為大家還是會唱I wanna know」、「整天看下來，快要懷疑自己是不是這個世界的異類了」、「臉皮厚就行，大陸混不下去就來台灣取暖」、「台灣人很良善」。