2022年開局，新冠疫情不見曙光，今年經濟情勢備受投資人關注，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）去年末「直覺性」預測，今年上半年可能出現經濟衰退，而CNBC調查也顯示過半受訪者擔憂通膨壓力。但有分析師認為，2022年股市仍會持續上漲，建議投資人不要離開股市。

雅虎財經報導，顧問公司Truist Advisory Services首席市場策略師勒納（Keith Lerner）從歷史數據分析，追溯至1950年，標普500指數年化報酬率25%以上時，隔年股市都將繼續上漲。這71年間，美股總共17次年漲幅逾25%，其中股市有14次在隔年上漲。

而下跌的3次中，1981年及1990年皆出現經濟衰退，1962年股市更遭遇「閃電崩盤」和投資人信心暴跌。但勒納仍堅定認為今年股市不會出現下降，但他也坦言不會出現飆漲行情，而是呈現溫和的漲幅。

勒納解釋，歷史只是個依據，還需要將商業周期和基本面等因素考量在內，可即便如此，從數據顯示，展望2022年，雖然不會再出現2021年大幅飆漲的超級行情，但依舊會延續牛市，只是上漲較於溫和許多。

根據《CNBC》最新調查顯示，有過半的受訪者認為2022年經濟最大的隱憂來自通膨高漲的壓力，擔心會影響股市的投資報酬率，其他受訪者則認為美國聯準會在錯誤的時間點升息最讓人擔憂，僅少部分人憂心疫情難以趨緩，才是經濟最大的危機。