總統蔡英文的「論文門」訴訟風波，有最新發展，台大名譽教授賀德芬告發教育部長潘文忠涉嫌圖利。針對為何先告潘文忠，媒體人彭文正表示，重點在於，所有造假的文件第一個釋出來的，就是教育部。

彭文正1日在《政經關不了》網路節目中表示，賀德芬告教育部長潘文忠涉嫌圖利，告發代理人為律師張靜，為何先告潘文忠呢？重點在於，所有造假的文件第一個釋出來的，而對整個論文門具有關鍵負面影響的就是教育部。

彭文正質疑表示，當然教育部不是主要的「加工廠」，主要加工廠廠長是考試院秘書長劉建忻，因為總統府副秘書長出手，使得國家機器的文獻，從2019年我們在國家檔案查詢網當中，就處處碰壁，最後索性來個封存到2049年12月31日，而這個封存始作俑者就潘文忠，潘文忠可能會有點冤枉，因為是他的下屬高教司司長朱俊彰和其他科長一起做的事情。

彭文正認為，他所著墨的有限，但是擒賊先擒王，朱俊彰將來絕對會是他們的被告，他是活棋。教育部很多的科長、所有蓋過章的人，應該都會被偵訊。至於怎麼做，2022年將會是充滿大吉大利的一年。

彭文正表示，潘文忠被告是因為涉圖利案件，依法告發。賀德芬去台北地檢署告發潘文忠圖利，告發只是第一步，若被簽結不起訴，到時將檢察官一網打盡，後面還可以自訴，還有很多手段，可以民事、刑事多重管道求償，所以不要擔心。