印尼能源部官員1日表示，由於擔憂國內電廠燃煤不足，恐將導致當地大規模停電問題發生，因此已在元月份暫停煤礦出口。

印尼目前是全球最大燃煤出口國，2020年出口量約為4億噸。它最大的客戶為中國、印度、日本與韓國。Mandiri銀行產業分析師Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma表示，這項出口禁令恐在未來數周推升煤價上漲，迫使印尼客戶轉向俄羅斯、澳洲或蒙古購買。