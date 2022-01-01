擔憂國內供電不足 印尼暫停燃煤出口 22:092022/01/01 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印尼能源部官員1日表示，由於擔憂國內電廠燃煤不足，恐將導致當地大規模停電問題發生，因此已在元月份暫停煤礦出口。 印尼目前是全球最大燃煤出口國，2020年出口量約為4億噸。它最大的客戶為中國、印度、日本與韓國。Mandiri銀行產業分析師Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma表示，這項出口禁令恐在未來數周推升煤價上漲，迫使印尼客戶轉向俄羅斯、澳洲或蒙古購買。 病毒擔憂降、假期零售增 法人看好必備這類基金 附保證投資型保單 將暫時停售 #印尼 #燃煤 #擔憂 #暫停 #出口 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 韓國2021年出口創11年新高 17:452022/01/01 財經 單邊押寶CPTPP 在野立委擔心兩頭空 04:102022/01/01 話題觀察 受立中關係影響 立陶宛出口企業扛不住了 政府急撥款600萬歐元 12:392021/12/30 兩岸 北捷跨年備戰 42小時不收班 04:102021/12/30 地方新聞 台東新印象舞團 展現印尼客家風情 04:102021/12/30 地方新聞 RCEP今上路 衝擊台灣傳產業 04:102022/01/01 話題觀察 國泰航空暫停長途貨運航班7日 10:592021/12/31 財經 RCEP明上路 助中國擴大出口 04:102021/12/31 全球財經 機員人數確診Omicron飆升 捷藍暫停約1280個航班 20:562021/12/30 財經 高市府向國營企業募款惹議 藍批：搶做政績 打腫臉充胖子 13:112021/12/30 政治 反制美國 中國發布出口管制白皮書 04:102021/12/30 產業財經 財經熱門新聞 運價掉不下來？長榮陽明散戶撿到槍：2大事走著瞧 - 財經 中芯5奈米沒了？台積電大老神分析：打臉一堆人 - 財經 馬斯克年末超狂預言！曝下場金融風暴 撞期印度神童 - 財經 人財兩失… 這股市慘殺1萬點 謝金河：像台股30年前悲運 - 財經 長榮妹3年領90個月別管了 手上有船票小心這年驚現拐點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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