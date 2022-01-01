今天在NBA場上湖人以139：106痛宰拓荒者，扛下先發中鋒大任的詹姆斯(LeBron James)火力全開，砍下43分14籃板4助攻2抄截2阻攻，除了締造本季新高的得分、籃板，也創下不少歷史紀錄，對剛滿37歲的他來說非常不容易，更讓大家對他的身手嘆為觀止。
首先詹姆斯43分是本季新高，此前最高是對溜馬、籃網的39分，而14顆籃板追平12月20日對公牛一戰次數，另外他已連7場比賽得分超過30，其中有4場超過35分，火力相當可怕，而連7場也追平他生涯第二長，分別是在2005、2007、2013年創下，第一長的10場是在2006年。
接著這項紀錄恐無人能及，據統計，NBA史上能在35歲以上轟下40分且0失誤球員有2人，其一是今天的詹姆斯，另一位就是「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)，他曾締造過3次，此外詹姆斯是歷史唯一在30分鐘出場時間內，砍下至少40分10籃板加5記三分球員。
而紀錄還沒完，他還成史上年齡第4大單場拿下40分10籃板球員，其他3人是喬丹、馬龍(Karl Malone)和賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)，他可說是擠身偉大球星之列。另外上半場他就轟下27分10籃板，是他自2018年12月6日對馬刺以來半場最高得分。
詹姆斯在前面6場比賽就開始狂轟猛炸，但連續轟高分並未幫助球隊取得好成績，這6場僅拿下1勝5敗，不過今天擔任先發中鋒的他仍沒有選擇退縮，以37歲之姿狂轟43分，而且命中率也很不錯，高達61.5%，外線50%、罰球66.7%，場上正負值+18，徹底釋放自我。
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