今天在NBA場上湖人以139：106痛宰拓荒者，扛下先發中鋒大任的詹姆斯(LeBron James)火力全開，砍下43分14籃板4助攻2抄截2阻攻，除了締造本季新高的得分、籃板，也創下不少歷史紀錄，對剛滿37歲的他來說非常不容易，更讓大家對他的身手嘆為觀止。

LeBron James joins Michael Jordan (3x) as the only players aged 35 or older to drop 40 points on 0 turnovers in a game. pic.twitter.com/LLN7dgDoql — StatMuse (@statmuse) January 1, 2022

首先詹姆斯43分是本季新高，此前最高是對溜馬、籃網的39分，而14顆籃板追平12月20日對公牛一戰次數，另外他已連7場比賽得分超過30，其中有4場超過35分，火力相當可怕，而連7場也追平他生涯第二長，分別是在2005、2007、2013年創下，第一長的10場是在2006年。

LeBron has now scored 30+ in 7 straight games, tied for the 2nd longest streak of his career, and his longest streak since 2013.



RT TO VOTE @KingJames to the #NBAAllStar game 🐐👑 pic.twitter.com/Zmas6dsYet — 𝟐𝟑 👑 (@BronWorld) January 1, 2022

接著這項紀錄恐無人能及，據統計，NBA史上能在35歲以上轟下40分且0失誤球員有2人，其一是今天的詹姆斯，另一位就是「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)，他曾締造過3次，此外詹姆斯是歷史唯一在30分鐘出場時間內，砍下至少40分10籃板加5記三分球員。

Players in NBA history with 40+ points, 10+ rebounds, 5+ threes in fewer than 30 minutes played:



1. LeBron James tonight



That’s the list. pic.twitter.com/2VqLu6Vclp — StatMuse (@statmuse) January 1, 2022

而紀錄還沒完，他還成史上年齡第4大單場拿下40分10籃板球員，其他3人是喬丹、馬龍(Karl Malone)和賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)，他可說是擠身偉大球星之列。另外上半場他就轟下27分10籃板，是他自2018年12月6日對馬刺以來半場最高得分。

LeBron with another ridiculous game.



43 PTS

14 REB

4 AST

2 STL

2 BLK

16-26 FG

5-10 3P

in 29 MINS



He is the 4th oldest player ever with a 40/10 game — trailing MJ, Kareem and Malone. pic.twitter.com/onPrFIzVOk — StatMuse (@statmuse) January 1, 2022

詹姆斯在前面6場比賽就開始狂轟猛炸，但連續轟高分並未幫助球隊取得好成績，這6場僅拿下1勝5敗，不過今天擔任先發中鋒的他仍沒有選擇退縮，以37歲之姿狂轟43分，而且命中率也很不錯，高達61.5%，外線50%、罰球66.7%，場上正負值+18，徹底釋放自我。