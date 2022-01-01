2021年市場不但出現ETF投資熱，ETF的表現也相當亮眼，掛牌滿一年、排除槓桿、反向及商品ETF前20名ETF報酬率都超過25％，更打敗台灣加權股價指數漲幅23.66％。

掛牌滿一年ETF績效排名第一名是富邦臺灣中小（00733）在2021年每單位配息2.09元，還原配息後的年報酬率更高達61.96％，其次是元大中型100（0051）配息1.75元、報酬率42.16％，此外，國泰費城半導體（00830）、元大MSCI金融（0055）也都交出逾4成的投資報酬率。

經過2021年全球股市普遍出現一波漲幅之後，雖然股票基金有其優勢，但「選對標的」很重要，即使挑到趨勢向上的市場或產業，若基金經理人操作不佳，依然無法得到好報酬。然挑選ETF則相對簡單，由於每一檔ETF都對應一指數，ETF表現則和指數相去不遠。

群益投信ETF及指數投資部專業副總經理張菁惠表示，隨著市面上ETF產品越趨多元，ETF等產品琳瑯滿目，ETF且有交易便利、成本低等優勢，有些產品更有配息機制，吸引越來越多投資人透過ETF來進行資產配置及存股。