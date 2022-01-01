羅志祥(小豬)因為被前女友周揚青爆出私生活混亂，導致演藝事業全毀，沉寂2年的他，選擇在花蓮的跨年晚會復出，連續30分鐘勁歌熱舞不停歇，嗨翻全場，多數網友也給予好評，對此，立委傅崐萁也發文給予鼓勵，「花蓮，永遠會為最後一個回家的家人，留一盞溫暖的燈。」

傅崐萁在臉書發文，並曝光和羅志祥擁抱的合照，表示很開心看到他走過人生的低潮，勇敢的站起來，未來的路還很長，相信他「一定會帶著花蓮的愛與包容，持續努力發光、展翅高飛」，也祝福他重新翱翔天際、再創高峰，「花蓮，永遠會為最後一個回家的家人，留一盞溫暖的燈。」

見到傅崐萁溫暖的喊話，羅志祥也在底下留言回覆，「謝謝傅委員、徐縣長給我最溫暖的擁抱，很棒的夜晚，很棒的2022，花蓮我的故鄉，我永遠不會忘，新年快樂，一切安好，健康平安」。

羅志祥在花蓮跨年晚會壓軸登場，一口氣帶來6首經典舞曲，讓現場氣氛嗨翻，線上直播更吸引12萬人在線觀看，不少網友都認為已經42歲的他，還可以全程勁歌熱舞無冷場，都給予高度讚賞，「我被羅志祥感動了」、「亞洲舞王羅志祥，實至名歸」。