陝西全省部分小區，尤其是城中村外來務工人員等，因受到封控管制，基本生活保障存在風險。據「@陝西發佈」微信公眾號今天（1月1日）消息，陝西省民政廳辦公室發佈《關於切實解決好全省城中村外來務工人員基本生活困難的緊急通知》，要求各區民政局深入群眾、掌握實際需求狀況，主動協助解決其生活中遇到的具體困難。

通知要求，根據實際困難，採取發放現金或生活物資的方式，直接給予臨時救助；切實保證「雙節」期間城中村的外來務工人員等特殊困難群體「求助有門、受助及時」。

原文如下：

各設區市民政局、楊凌示範區民政局、韓城市民政局：

元旦、春節即將來臨，受疫情影響，全省部分小區尤其是城中村外來務工人員等受到封控管制，基本生活保障存在風險。為保證外來務工人員等特殊困難群體基本生活，堅決防止衝擊社會道德底線的事件發生，現就解決好全省城中村外來務工人員基本生活困難有關工作緊急通知如下。

（一）迅速行動、掌握實情：採用熱線電話、線上收集等方式對近期受疫情影響，尤其是城中村外來務工人員等困難群眾基本生活狀況進行全面摸排，做到情況明、底子清。

（二）積極動員、精準對接：各級民政部門迅速組織社區工作人員、社會工作者、志願者到有需求的群眾中去，主動解決其生活中遇到的具體困難。同時利用好防疫物資與社區供需對接平台，廣泛鏈接資源。協調商貿供銷、市場監管等部門、動員社會力量，精準對接城中村群眾生活需求，有序參與支援疫情防控工作。

（三）簡化程序、主動救助：對因疫情導致基本生活困難的群眾，尤其是外來務工人員，簡化程序，落實好「先行救助」政策，建立台賬，根據實際困難，採取發放現金或生活物資的方式，直接給予臨時救助。

（四）建立機制、結對幫扶：各級民政部門要為城中村動員2到3個服務能力強、社會信譽好、有慈善工作經驗的社會組織，在「雙節」期間堅持開展困難群眾服務工作。動員社會組織、志願者同困難群眾建立「一對一」或「多對一」幫扶機制，做到每天打一次電話，瞭解需求，及時解決。切實保證「雙節」期間城中村外來務工人員等特殊困難群體「求助有門、受助及時」。

陝西省民政廳辦公室

2021年12月31日