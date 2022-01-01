前國民黨黃國園黨部主委、退將于北辰12月31日在臉書發表聲明退出國民黨，表明2022年要走自己的路，並稱不時有深藍要求桃園市黨部主委邱奕勝將他開除，邱奕勝已經辭退黨部主委，他留在國民黨成為深藍阻礙，因此決定揮別加入36年的國民黨。對此，媒體人「逆風的烏鴉」認為，因為于北辰不是正綠，他只會是軍系王浩宇。若要再更上層樓，恐怕不容易。

「逆風的烏鴉」1日在臉書撰文認為，于北辰的退黨和理念沒有任何關係，單純就是選邊站。基於兩點原因，第一，于北辰退黨的理由，是他不當深藍的阻礙。于北辰在2016年後踏入國民黨體系，這段時間，前國民黨主席洪秀柱、吳敦義和前高雄市長韓國瑜，在路線上被稱為深藍，但前國民黨主席江啟臣、現任國民黨主席朱立倫呢？于北辰是在開玩笑吧。而且主席選舉時，朱立倫、江啟臣兩人都因兩岸立場，被孫文學校總校長張亞中及其陣營砲轟得很慘，若說國民黨現在是被深藍綁架，其實是經不起考驗的。如果他對深藍有意見，2016年就不會進入國民黨體系了。

「逆風的烏鴉」接著表示，第二，從于北辰這幾年的言論來看，質疑他最關切的是斗內和通告費，事實上，他已經是朝網紅路線走了，而所謂的網紅，最好的策略當然是迎合大眾口味，所以他的決定不讓人意外。

「逆風的烏鴉」覺得，于北辰跳船的問題，只是這時機抓得對不對，還有跳船後的定位。很清楚的是，以他的背景，要成為正綠不太可能，但在一些藍營優勢選區出來以藍制藍的可能性不小，比如桃園市的中壢和八德兩個選區。他也認為，于北辰因為不是正綠，他最高的成就可能只會是軍系王浩宇。要再更上層樓，恐怕不容易。