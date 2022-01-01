基隆一對湯姓兄弟於2015年間發現母親患有失智症，竟偷天換日，默默各盜領500萬元，直到湯母過世後，繼承其遺產的湯大姊驚覺遺產數目不對，憤而向2個弟弟提告。基隆地院審結，依家暴偽造文書等罪，應執行2人各1年10月徒刑。可上訴。

判決書指出，湯母有3名子女，而湯母於2015年間被醫生診斷有失智症，病情於隔年加重為中度失智症，豈料，湯家2兄弟發現母親已缺乏正常判斷能力，便以家人身分之便，謊騙承辦人員，兩人前後自母親的基隆農會帳戶、基隆二信帳戶中，各盜領走500萬元。

案情曝光的關鍵為，湯母過世後，由湯家大姊繼承遺產，但湯姊卻發現帳戶金額有短缺，仔細追查才得之2個弟弟動了手腳，憤而向2人提告，案經基隆地檢署偵結起訴。

湯姓2兄弟均否認犯行，稱按照遺囑分配，兩人是配到內湖的房產，因此內湖房子的租金為其所有，他們只是領取屬於自己的租金，主觀上並沒有不法意圖與詐欺故意。

基隆地院法官勘驗證據，發現湯家大姊證稱，的確內湖房子已過戶給弟弟，但當初有講好租金仍屬於母親，作為湯母生活費使用。最終法官認定，湯家2兄弟用盜領方式冒名母親領取存款，已涉犯偽造文書等罪，且影響了湯女的繼承權益，考量兩人不認罪，犯後態度不佳，依共同犯行使偽造私文書等罪，應執行2人各1年10月徒刑。可上訴。