大家都想有好的桃花運，不僅受人喜愛，還有利事業發展，甚至有的桃花還會帶財來，運勢命理網站「靈匣網」指出，生肖屬牛、羊、蛇、兔的人在2022年桃花運勢較強，比其他生肖的人多了很多成功的機會，尤其是對於單身想結婚的男女來說，更是一個難得的好時機，一定要抓住機會。

▍生肖牛

壬寅虎年是屬牛人的紅鸞桃花之年，紅鸞桃花是一顆非常吉祥的桃花星。古人云「紅鸞星動，滿院桃花生」，紅鸞桃花星入命，無論是婚姻、戀愛、情感、生子、事業等皆主吉慶。故屬牛的人在2022桃花運之年，必能有不錯的好運勢。

▍生肖羊

壬寅虎年是屬羊人的天喜桃花之年，天喜桃花是一顆善緣桃花，古人云「天喜桃花入命，天隨人願」，天喜桃花代表好的機遇，能夠結識善緣、感情順利，多有異性托福，情路、事業順遂，消災煞，避兇災，吉祥如意。

▍生肖蛇

壬寅年是屬蛇人的紅艷桃花之年，紅艷桃花是一顆出眾的好運桃花，古人云「紅艷桃花臨命，眉開眼笑樂嘻嘻」，紅艷桃花得眾人之喜，具有特殊的魅力，能吸引一切出眾好運，謀求必能名利雙收。

▍生肖兔

壬寅年是屬兔人的咸池桃花年，咸池桃花是一顆多才多藝的尚好桃花，男命逢之慷慨，樂於交友、喜歡與異性相處；女命逢之美麗誘人，吸引貴人相助。咸池桃花魅力最大，當今社會魅力越大的人越有好運相伴，越容易成功。