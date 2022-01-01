男網友切開馬鈴薯，發現裡面有超詭異卻又美麗的黑圈，嚇得急問能不能吃，但全被網友歪樓。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

物美價廉產品豐富，一直好市多廣受歡迎的原因。但有民眾到好市多買了馬鈴薯，回家切開後發現裡面竟然有一圈詭異的黑圈，嚇得趕緊詢問是否可吃，但網友看到照片全都歪樓，笑稱原來好市多開始賣玉石了。

男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO出照片，只見照片中對半切的馬鈴薯，頗面上出現一整圈的詭異環狀黑圈，嚇得他趕緊詢問「第一次遇到馬鈴薯切開長這樣的，能不能吃？求解」。

由於照片在太詭異，不少網友歪樓笑稱：「恭喜賭玉石賭中了」、「好市多現在也開始賣水晶洞了哦」、「不說還以為是黑岩瑪瑙」、「你這是切漲了的玉石啊！還不趕快收好…」、「賭石耶，發財囉」、「恭喜出綠了 大漲」、「建議拿去加工成手環」、「吃下去沒關係，3天後就知道答案了」。

不過底下也有內行人解釋真正原因，表示馬鈴薯塊莖黑心，原因在於儲藏過程中缺乏氧氣，或是溫度失衡，導致塊莖「缺氧」，導致細胞壞死所致，他也補充，主要影響的是食用口感與視覺享受，沒有毒性，對人體無害。