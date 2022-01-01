愛情可遇而不可求，所以當緣分來臨的時候，我們一定要牢牢的把握住，以後才不至於會留下遺憾。那麼，2022年屬於各星座的緣分會在幾月到來呢？該怎麼做才能順利脫單？運勢命理網站「靈匣網」為大家分析。

▍牡羊座，桃花盛開的月份：5月、8月

以上這兩個月裡，被搭訕的機會更高，可以多在個人形象上下功夫，更容易吸引到異性的注意。上半年屬於覓良緣的好時機；下半年則將進入撕掉單身標籤的實戰期。多一些興趣愛好並擴大自己的交際圈，異性緣會更好。

▍金牛座，桃花盛開的月份：2月、4月

上半年會是金牛座桃花降臨的關鍵時期，如果這個時候仍選擇一味的被動等待，很有可能會錯過那個對的人。經常出門走走逛逛，或者參加一些社交活動，將有機會與心動的對象不期而遇，多創造獨處的機會，有望進一步發展。

▍雙子座，桃花盛開的月份：5月、9月

邁入新的年份後，你的戀愛機會有所增多，對於你而言想戀愛並不是一件難事，尤其是在5月和9月會迎來一波桃花，身邊的異性緣爆棚。遇見適合的人就請好好珍惜和把握，記住多一點積極樂觀的心態，愛情會加速奔向你。

▍巨蟹座，桃花盛開的月份：2月、5月

2月、5月會有一波密集的桃花出現，你等待了很久的人會選擇在這兩個月份裡出現在你的身邊，好好把握，脫單指日可待。但是，千萬不要被愛情沖昏頭，一定要多相處，多觀察對方，這樣才能做出最正確的選擇。

▍獅子座，桃花盛開的月份：2月、12月

2022年的年初和年底，桃花運會非常不錯。特別是在熱鬧喜慶的場合中，會有優質桃花或關於桃花的好消息出現。同時之前積累的好人緣也會發揮作用，幫你從中牽線，用心對待丘比特之箭就會射中你。

▍處女座，桃花盛開的月份：8月、11月

進入2022年的你在對待感情的問題上顯得有些力不從心，也容易被周圍人的言語所影響，讓你感到沮喪。8月、11月的時候，不妨多關注一下你身邊相識已久的異性友人，開啟自己的心扉，多用心去體會，更易擦出愛的火花。

▍天秤座，桃花盛開的月份：2月、3月

2月、3月這兩個月份，有機會接觸到較為優質的異性，只要多表現自己的優勢或魅力，就容易吸引來不錯的桃花。需要注意的是，現實的想法需要稍微收斂一些，尤其是在水逆期的時候容易受到干擾，放手去愛你會收獲不一樣的精彩。

▍天蠍座，桃花盛開的月份：4月、5月

2022年的愛情熠熠生輝，邂逅真愛的機率大大提升。尤其是在4月、5月，容易遇見讓你臉紅心跳的人，單身的你趕快行動起來，好好利用身邊的資源，大膽接觸、主動示愛，說不定他就是你要找的真愛！

▍射手座，桃花盛開的月份：1月、8月

今年的愛情帶有夢幻色彩，很值得期待。年初的時候容易邂逅有緣人，甚至有進一步發展的機會；進入8月後，容易遇到彼此都有好感的對象，曖昧的情愫迅速蔓延。但是不要把曖昧期拉得太長，主動表白有助於早日確定戀愛關係。

▍摩羯座，桃花盛開的月份：8月、12月

這一年的你有些搞不清自己的心意，受外界聲音的影響較大，雖對你有感覺的異性出現，但卻不知道該如何抉擇。在8月以及12月可打起精神來調整好自己的狀態，多往人群中去，容易觸發和異性結識的緣分。

▍水瓶座，桃花盛開的月份：9月、10月

上半年，因為工作和人際關係等問題讓桃花受到一定程度的影響，水逆期間還會遭受爛桃花的侵擾。想要覓得有緣人，可多留意下半年出現在你身邊的異性，把精力多放在個人形象的提升上，收獲幸福的機率更高。

▍雙魚座，桃花盛開的月份：5月、7月

2022年的桃花主要會集中在上半年，不要局限在自己的小世界裡，多參加一些活動更容易有所收獲。5月、7月會迎來追求與表白最佳的時間，尤其是外在氣質佳的異性更容易吸引你的目光，多展現自己真性情的一面有望墜入愛河。