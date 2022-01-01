中天新聞

國民黨備役少將于北辰在2021年的最後一天發表聲明，宣告退出國民黨，並稱「2022走自己的路，做自己正確的判斷」。國民黨副發言人楊植斗則在臉書表示：「期待于北辰先生退出國民黨後，代表民進黨投入桃園市長選舉。」針對外傳他退黨後是不是要披綠袍選桃園市長，于北辰表示，未來要不要選桃園市長？這簡直就是笑話一則。民進黨從來沒有對他有任何徵召，況且他的政治理念和想法，跟民進黨的核心價值也不一樣，民進黨為什麼會徵召他，他真的不知道。

于北辰表示，這一些其實都是以前黨裡面的同志，真的不需要幫他謀職啦，他離開國民黨以後，真的不需要他們幫他找工作。

于北辰接著指出，如果今天是民進黨的人開口說要招募他加入民進黨，或是民進黨的黨工要徵召他代表民進黨選市長、議員、里長的職務，但是並沒有啊。民進黨從來沒有對他有任何徵召，況且他的政治理念以及想法，跟民進黨的核心價值也不一樣，民進黨為什麼會徵召他，他真的不知道。

于北辰說，這些人是不是都成了民進黨最佳的招募人員，真的不用急著幫他找工作，他離開國民黨，最後依然會走自己的路線，就是熱愛中華民國，

于北辰表示，未來要不要選桃園市長？這簡直就是笑話一則。桃園市長選舉，民進黨、國民黨已經有很好的人選了，他從來沒有想過這一幕，也不可能會走到這一步。所以這些國民黨昔日同志的厚愛，他真的感謝。

于北辰接著說，他在國民黨裡面不受到重視，居然在離開國民黨之後，硬要把他推到民進黨去，他感慨說，「是把我當垃圾。我不是垃圾，民進黨也不會收垃圾，我是自己的這個核心價值，熱愛存在，走自己的路，愛自己的國家，就這麼簡單。」