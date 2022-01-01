還沒上的快轉彎！國5宜蘭-頭城北上路段紫爆 時速僅17公里 23:442022/01/01 中時新聞網 林毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道5號宜蘭-頭城北上路段呈現紫爆狀態，時速僅17公里。(圖／高公局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天(1日)是元旦連續假期第二天，不少人提前回家，卻依然躲不掉車潮。國道5號宜蘭-頭城北上路段目前呈現「紫爆」狀態，平均時速僅17公里。 根據高公局資料顯示，晚間11點後，直到現在40分，國5宜蘭-頭城北上路段紫爆，時速17公里，幾乎動彈不得，且就算過了頭城，頭城到坪林段也呈現紅爆，時速僅36公里，也就是說從宜蘭到坪林，預估至少要花上50分鐘才能通過。 開車當心這些地點！元旦車潮將湧現 元旦連假開始了！下午4點起國道這7處狂塞 #頭城 #宜蘭 #國道5號 #北上路段 #紫爆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 元旦出遊車潮多 國道、省道慎防這些路段 12:332022/01/01 生活 多空交錯 餐飲迎來最壞也是最好時代 04:102021/12/25 財經焦點 愛心企業員工募禮品 耶誕節前夕送暖 16:352021/12/24 生活 拚觀光 議員提議童玩節免費玩 04:102021/12/27 地方新聞 盼精進品質 宜蘭童玩節仍收費 04:102021/12/29 地方新聞 新北淡江大橋跨河煙火 下午4時起車流管制 12:122021/12/31 生活 交棒長子 宜蘭縣四屆議長張建榮宣布不選議員 15:232022/01/01 政治 元旦連假第二天 預估國道交通量破百萬 地雷路段一次看 19:092021/12/31 生活 宜蘭元旦升旗 邀您健行抽電視 04:102021/12/25 地方新聞 新北市宜蘭同鄉會新莊登場 蔡英文：感謝游錫堃協調法案 要給他掌聲 19:482021/12/25 政治 鄒森均 創造獨特藝術生命 04:102022/01/01 產業．科技 生活熱門新聞 印度神童「2022年將迎大災難」 這2月份最戲劇化 - 生活 巨嬰女友吵買3980外套他火大走人 下秒一通陌生來電 結局驚呆眾人 - 生活 糗爆！開錯APP拿計算機錄跨年倒數 影片竟釣出本尊回應這樣說 - 生活 印度神童恐怖預言又中！這兩國嚇到 下波災難時間點曝光 - 生活 2022年全球恐有6浩劫 盲眼龍婆預言：西伯利亞爆更猛病毒 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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