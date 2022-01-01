今天(1日)是元旦連續假期第二天，不少人提前回家，卻依然躲不掉車潮。國道5號宜蘭-頭城北上路段目前呈現「紫爆」狀態，平均時速僅17公里。

根據高公局資料顯示，晚間11點後，直到現在40分，國5宜蘭-頭城北上路段紫爆，時速17公里，幾乎動彈不得，且就算過了頭城，頭城到坪林段也呈現紅爆，時速僅36公里，也就是說從宜蘭到坪林，預估至少要花上50分鐘才能通過。