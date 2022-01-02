砂石車司機張德正（中）衝撞總統府，圖為台北地院當時召開第5次羈押庭，張在親友的陪同下坐輪椅出庭。（中時資料照／張鎧乙攝）

2014年1月26日清晨5時4分，一輛砂石車加速衝向總統府，連過4道關卡，最後才被防彈門擋下。這是中華民國有史以來，總統府建物首度遭劇烈衝撞，也是史上最嚴重的維安事件。因不滿家暴判決，抱怨司法不公的司機張德正，犯下這起驚天動地大案，2020年他服刑出獄，豈料今年12月，竟被警方查獲持有改造手槍與子彈，因他多次向總統府抗議，持槍動機卻成謎，讓維安人員繃緊神經。

當年41歲的張德正，駕駛35噸砂石車，以時速72公里從凱道格蘭大道直朝總統府正門猛撞，府前維安4道關卡，包括：鐵欄杆、擋車柱、地虎閘和階梯等全被衝破，最後撞上防彈玻璃大門才停下，張則送醫急救，他因此涉及毀損、妨害公務及文化資產保存法等罪嫌。

張德正包括左手腳、肋骨骨折，還氣胸，一度昏迷。他清醒後看到家屬，激動叫喊：「為什麼不讓我死！」

檢警查出，張在撞撞總統府半年前，才開始擔任貨車司機。當日清晨4時30分，他負責開往基隆的車班，提早1小時到公司將車開走，從木柵朝總統府一路前進。

2014年間張德正駕砂石車直闖總統府大門，現場凌亂，拖吊車進入現場，協助善後。（中時資料照）

清晨5時4分，張開車到公園路、凱道口，接著以72公里時速，東向西朝總統府大門狂飆，包括最外側的鐵欄杆、後面一排擋車柱，及倒勾的地爪「地虎閘」，全都被衝破，高底盤厚胎的卡車，更一路衝上2公尺高階梯，再衝撞總統府大門，過程只有5秒左右。

門崗衛兵發現無法阻擋紛紛閃避，但第一時間及時開啟防彈門，雖需8秒才能關閉的防彈大門未能完全關上，但已成功擋下車體。轟然一聲，張重傷倒在駕駛座，憲兵隨即通報將他戒護送醫。

檢警調查，張沒有特定的政治色彩，工作穩定也有積蓄，會讓他瘋狂衝撞，全與第2任妻子的家暴傷害案有關。

張很不滿，認為家暴案發生，是在拉扯時為保護小孩，才不小心打到妻子，但「恐龍法官」卻認定他蓄意傷人，後來向司法院、地院陳情多次，自認未獲妥善回應，多年累積不滿終於爆發。

偵訊時，張原本什麼都不說，心情平靜後才和警方閒聊說，衝撞時一心求死，包括車子爆炸、被衛兵擊斃各種可能都想過。他甚至透露，曾計畫衝撞總統車隊。同時他在犯案前，還繕打：「衝撞總統府正門的笨蛋就是我」文件寄給媒體，就是想表達不滿。

時任總統的馬英九，正在聖多美普林西比訪問，第一時間獲悉後表示遺憾，要求妥善處理。總統府隨即召開緊急會議，提升周邊的安全警戒並強化警衛。

這起案件另個特別之處，在於北檢聲押張之後，多次獲北院裁定釋回或交保，檢方不服堅提抗告，高院也一再裁定發回，在農曆年間創下「5度5關」的司法首例。張在2015年被判刑6年，放棄上訴入獄。

2015年間，台北地檢署傳喚衝撞總統府的張德正發監執行。（中時資料照／陳志賢攝）

此外，2021年12月19日，他竟在桃園某旅館，被警方查獲將改造手槍與子彈藏於枕頭下。

由於他堅不透露持槍目的，但根據他前科，警方擔憂瘋狂的他，似乎又在預謀幹大事，以引發矚目。因槍彈案檢方讓張以5萬元交保，為防張又有驚人之舉，國安單位已通令加強府方維安戒備，未來安全警衛要特別注意張德正此人。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。