台灣LED產業曾面臨紅色供應鏈競爭而黯淡，不過封裝廠弘凱，卻靠著堅持耕耘高階產品線，除了成功度過低潮，也持續維持高毛利的表現。

LED（發光二極體）產業過去總是面臨紅色供應鏈威脅，不過台灣卻有一家資本額僅6億元的小型封裝廠，除了無懼陸廠的流血價格競爭，近10年都維持穩定獲利；甚至車用LED元件已經攻入特斯拉、通用、福特等國際車廠供應鏈中，是其他台系LED大廠，多年布局也未必做得到的成績。

計畫在2022年1月興櫃轉上市的弘凱光電，就是靠著一串搶眼的國際車廠客戶名單，成為近日頗受矚目的市場新兵。攤開財報，弘凱毛利率也高居台灣上市櫃同業之冠，對比全球第六大LED封裝廠億光，毛利率27％，弘凱2021年前3季毛利達47.5％，代表弘凱成功區隔出高毛利的產品地位。究竟，弘凱董事長黃建中是怎麼做到的？

在台灣做汽車業務出身的黃建中，2001年跟上LED產業的興起，轉赴中國深圳從生產耶誕燈、手電筒燈泡等LED產品起家，搭上當時火熱市況的順風車，弘凱僅成立第1年就賺錢。但黃建中並未自滿於這筆順風財，公司成立不久，他就決定往對品質有更高要求的車用領域走。儘管當時弘凱員工人數不到百人，且只有名車上的後煞車燈才會使用LED燈，他仍拍板決定，積極投入汽車領域的認證。

黃建中回憶，當時就連認證協會派來的專家都忍不住問他：「汽車用LED的比例很低耶，為何要導入？」但黃建中看好LED遲早會取代傳統車燈市場，因此仍然計畫導入車規認證QS 9000，最後在2003年正式成為中國第一家通過QS 9000認證的LED工廠。

早期打進Sony供應鏈練功

不過就算公司通過了車規認證，但因汽車零組件市場相對封閉，主要LED產品已被歐司朗、日亞化等國際大廠壟斷，不論規模、客戶關係，都不是身為小公司的弘凱可比擬，因此弘凱並未因為通過認證，就順利爭取到車用客戶。

一時半刻找不到破口，怎麼辦？黃建中決定，先從車用市場以外的領域，尋找「高品質產品」的練功之處。他選定家電市場強攻，最後終於通過日本一線品牌的考驗，在2005年正式打進索尼（Sony）供應鏈，成為其音響指示燈的供應商。這次成功經驗，讓黃建中重新燃起進軍汽車市場的計畫，不過這一個轉彎，又磨掉了弘凱超過3年時間。

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