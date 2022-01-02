提到義大醫院院長杜元坤，多數人對他第一印象除了是骨科名醫、偏鄉離島義診、善心捐款上億、拉了一手好琴外，很多人不知道他也愛打橄欖球。除了每月都會親自下場比賽外，去年起更舉辦「元坤盃橄欖球邀請賽」，希望藉此給運動員們一個可以發揮的舞台，發展橄欖球運動。

然而談到為何如此熱愛橄欖球，杜元坤院長表示，當醫生最重要除了要有好的醫術外，就是要有好體力。健保門診往往一天下來要看300多位病人，繁瑣的院務管理、偏鄉義診、甚至於每個月百餘次的大小手術對他而言更是體力上的挑戰。因此，他藉由打橄欖球，持續維持一身好體力，以因應龐大的工作量；從比賽中，他更深刻體會到，要完成一件不凡成就，「團隊合作」的重要性。

杜元坤院長進一步說明，回首過去為病患治療的過程會發現，其實「基礎醫學」還是最重要的。因為不論是要做更深入的研究，或是帶領團隊繼續向前，都應該要把基礎醫學做得更紮實；就如同在少林寺練任何的武功，馬步扎穩是關鍵的道理一樣。

而基礎研究最重要就是團隊合作，靠著臨床與實驗室間的相互合作，才能有機會發覺未知的醫學領域。現在他每周都會與義大顯微神經重建團隊針對新的臨床實務或論文發表進度進行深度討論，每個月也至少會進到實驗室兩次，瞭解正在進行中的動物實驗進度，從最新、最精進報告中，找出最好的治療方式。

杜元坤院長說，透過這樣的方式，不僅能夠讓團隊透過交流與研究發現自己不足之處，也能大幅提升論文發表的數量，讓團隊實力持續精進。這樣的基礎扎根也使得杜元坤成為全球第一位在國際醫學期刊上發表「自人體嗅鞘細胞分離細胞外泌體增強神經幹細胞的生存能力」論文的醫界權威，並被收錄在國內最新出版的「神奇的外泌體」科普書中專文介紹。

杜元坤院長表示，經過科學家多年的研究發現，外泌體可有效誘導細胞增生、修復受損的神經細胞，且其具有分子結構小、容易吸收、生物相容性高、高穩定度、精準靶向性、應用範圍廣泛…等優勢，近年來已成再生醫學積極研究的方向。他自己也長期致力於研究細胞外泌體應用在中樞神經系統疾病治療，近年也從鼻腔細胞中培植出可促進神經細胞再生的嗅鞘細胞外泌體，目前已有研究證實，外泌體可改善神經功能恢復，對於腦中風、肢體癱瘓的治療都相當有幫助；未來他也將持續深入細胞外泌體的研究，希望能幫助更多神經受損的患者使其有機會康復。

本文作者:理財周刊

(本文摘自《理財周刊1114期》)