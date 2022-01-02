加權指數將有機會超越恆生指數？都說股市是經濟的櫥窗，二○二一年，在疫情的寬鬆貨幣政策、全球疫苗施打率逐步提高，市場對重啟經濟的樂觀情緒推動之下，不少股市都相繼展現顯著成長甚至創高的表現，然而對比全球股市的上漲，中國股市與香港股市卻陷入困境，尤其港股表現更是幾乎墊底，其中，恆生指數二一年下跌約十五％，為十年來最差表現，恆生科技指數亦下跌約三三％，屢次刷新推出以來的新低紀錄。

台、港股市走勢兩極化

反觀二一年的台股則延續了前一年的氣勢，表現依舊亮眼，繼二○二○年上漲二一．七五％後，二一年截至十二月二十八日，加權指數上漲二二．一一％，櫃買指數更大漲二六．六％。若與國際重要指數相比，台股漲勢也名列前茅，僅落後費半的四五．一三％、標普五○○二九．四七％、法股二七．七六％、那斯達克二四．九九％；若進一步就亞股來看，台股漲幅高居亞軍，僅次於越南指數的三一．八七％。

儘管外資連兩年大賣台股，總計已提款上兆元，但可見台股多頭走勢卻未受影響，反而因著天時、地利、人和逆勢走揚，包括全球對半導體的需求暢旺，使基本面動能佳；又有內資法人扮演多頭總司令；還有如當沖稅調降等政府政策的積極做多，都成為推升台股成長的動力。

而台股這兩年的亮眼表現，或許讓不少人聯想到一九八○年代中期到一九九○年之間。當時適逢台灣錢淹腳目，隨著一九八五年外匯管制結束，新台幣啟動升值行情，從四二元兌一美元，一路升到一九九二的二四．五元兌一美元，令台股迎來過去未有的資金行情；而台股自一九八六年一月突破一○○○點後，僅花短短四年時間就漲到一九九○年的一二六八二點。當時在亞太股市中，除了日股之外，台股無論每日成交量、周轉率等，都可以說是顯著勝過其他亞洲國家，甚至包括港股。

一九九○年前，台股成交量是港股數倍，甚至是幾十倍，然而，一九九○年之後，中國磁吸效應開始發酵，因著中企紛紛壯大，中國政府開始全力支持香港，安排許多中國重點企業赴香港上市，包括四大銀行及規模最大的中石化、中石油等，加上滬港通、深港通及低稅政策等因素加持，自此，搭上中國成長列車的港股順勢崛起，成為世界資金的匯聚地、金融中心，港股日成交值衝高到千億港元，恆生指數也從一八五○點最高漲至三三四八四點。

過去三○年，台灣產業、資金、人才大量出走，股市榮景一去不復返，甚至有過台股交易量用台幣計價也不及用港元算的港股成交量，不過如今，台港角色或將有機會在時間的巨輪下再次轉換。香港近年受不少利空衝擊，從美中貿易戰到美中對抗，加上港版國安法通過以後，香港的金融中心地位已見動搖，隨後又相繼面臨恆大事件、中國監管整頓、對科技公司高強度反壟斷、反覆重起的疫情等，種種因素都使資金陸續移出香港的趨勢愈來愈明顯。

台股可望重拾三○年前榮景

在產業、資金、人才積極回流台灣，帶動經濟強勢成長之際，二一年四月十三日，台股以成交量五七三二億元超越港股的一四二八億港元（約五一二七億台幣），這是暌違十五年首見。且不同於過去漲至一二六八二的時空背景，是熱錢集中炒作金融、資產類股所致，這次台股挑戰萬八，更有結構性轉變的重要意義，也就是台股護國神山群的紮實營運，不只半導體、電子業獲利佳，傳產包括航運、鋼鐵甚至金融業，也均有大幅成長的好表現，這亦是加權指數有望超越恆生指數的最大底氣。

隨著時序進入新的一年，儘管Omicron疫情狀況飄忽不定、美國確定升息，加上外資對半導體、電子產業景氣示警等市場利空仍不斷，但展望二二年的台股，已有三支箭蓄勢待發，在大環境動盪之際，這三支箭不僅可望成為台股下檔的強勁支撐，亦有望助攻台股朝兩萬點邁進。（全文未完）

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