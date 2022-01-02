今年（2021），是美國企業的大豐收年！全球經濟重新開放，企業獲利，進一步推高了美股的繁榮漲勢。

《路透社》報導，標普500指數（S&P 500）今年已上漲逾25％，自2018年底以來的三年期表現，是20多年來最佳；根據標普全球市場情報，今年第三季底時，標普500成分股企業持有的現金與約當現金，達約3.78兆美元，高於去年同期的3.41兆美元，和前年（2019）的2.19兆美元。

明年（2022），美股能否延續這股氣勢？金控公司LPL Financial首席市場策略師狄瑞克（Ryan Detrick）表示：「明年成長會放緩一些，但經濟仍然強勁。」

美股獲利大噴發，2022造福股東

股市讓公司獲利大噴發，投資人有福了！《華爾街日報》指出，明年，多家企業計畫發放更多股利、將更多資金用於回購股票。標普道瓊指數公司資深指數分析師席爾法布雷特（Howard Silverblatt）說，「現在，他們大部分都擁有龐大現金流」，許多公司已從大流行的低點反彈，有充足餘力能回報股東。

去年，受疫情衝擊，迫使許多庫藏股執行計畫暫緩，但今年已邁入尾聲，預計標普500企業，將購回規模上看8500億美元的自家股票，比去年大增約64％，較前年上揚約17％，創下歷史新高，擊退疫情陰霾；現金股利方面，今年第三季，企業平均發放15.36美元，同樣高於去年的13.97美元。

《路透社》報導，油價漲不停，帶旺能源股，雪佛龍（Chevron）、埃克森美孚（Exxon Mobil）等知名企業，都宣布將擴大回購股票，回到大流行前的規模。另外，還有五金公司史丹利百得（Stanley Black & Decker）明年將回購40億美元股票、溫控業者江森自控（Johnson Controls）把季度現金股息提高26％，軟體服務供應商Ciena亦決定加速執行庫藏股計畫。

不只企業，銀行也因公司違約率下降，今年下調了放款備抵呆帳，因此宣布回購更多股票。加拿大人壽保險（Canada Life）基金經理帕特爾（Bimal Patel）表示：「收益增加後過了幾個季度，通常才會出現股東回報，因此2022年，能看見更多企業增加回購股票、發放股利。」

明年企業收益仍強勁，但風險未消失

根據路孚特（Refinitiv）國際經紀估計系統（IBES）數據，華爾街分析師預計標普500指數的強勁收益仍然可以支撐股市，成分股的利潤今年從低谷反彈近50％後，預計明年還有8.3％漲幅。

道富環球顧問公司的首席投資策略師阿羅內（Michael Arone）指出：「獲利和營收成長足以推動股市走高，但風險在於，成長是否真能符合預期。」2022年的風險因素，除了COVID-19疫情、通膨前景充滿不確定性，還有聯準會（Fed）預計明年升息三次，11月美國期中選舉並將牽動經濟走勢。

此外，標普全球市場情報的資深政經記者布倫南（Peter Brennan）寫道，能產生大量現金流的科技公司，引領股票回購，今年美國第二季共1988億美元的回購規模中，資訊科技公司就佔了628億美元，其中屬蘋果最大。也因此，席爾法布雷特說，對殖利率敏感的科技成長股若下跌，恐怕拖累整體市場，殃及投資人獲益。

不過，來到了股市大漲、獲利大發的2021年尾聲，就算美國政府計畫對庫藏股開徵1％稅率，《華爾街日報》訪問的幾位高階主管，皆表示這不影響企業明年欲回饋股東的熱情。布倫南則評論：「GDP成長雖放緩，但我們仍非常看好消費者明年的消費力。」