根據《財訊》報導，全球晶片荒不只讓電子業、車廠叫苦，現在就連信用卡要使用的晶片也面臨叫不到貨的狀況。製造信用卡的上櫃股台灣銘板對此現象非常有感，不只產品結構出現大幅調整，連2022年第1季信用卡的產製狀況都不是十分樂觀。

《財訊》報導指出，據台灣銘板2020年的年報，其「卡片」、「卡片個人化」兩大產品項目占營收比重高達8成，是1家卡片製造占公司營收比重極高的公司。台灣銘板發言人蘇文輝指出，過去這8成的營收占比中，信用卡和電子票證又各為六四比。

但從2021年下半年開始情況大翻轉，因為原來產製信用卡晶片的歐洲大廠，都把產線拉去做汽機車晶片，台灣銘板愈來愈難取得信用卡的專用晶片。《財訊》報導指出，所幸電子票證使用的低階晶片因為較未受影響，所以目前卡片的整體營收雖與2020年相當，但信用卡只剩下2~3成，電子票證則受惠「造型卡」發卡風潮，占比大幅拉高。

蘇文輝表示，估計到2022年第1季前，國外廠商仍然無法恢復信用卡晶片產能，最快恐須等第2季才有辦法恢復交貨。