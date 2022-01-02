隨著飲食習慣西化，米飯不再是台灣人主食的唯一選擇，用餐時間一到，不少人也喜歡以麵食填飽肚子，其中道地的台灣小吃蚵仔麵線更是不少人的首選，你最愛加哪些料？

●配料熱量排名/100g

營養師程涵宇表示，以熱量來看，作為完整的一餐熱量落在400-500大卡也蠻友善蠻剛好的，但若是對正在減脂、減熱量的人來說，配料就真的要小心選了。

1、肉羹：熱量245大卡，脂肪佔54%

2、大腸：熱量198大卡，脂肪佔38%，膽固醇125mg

3、小卷：熱量57大卡，脂肪佔4%

4、蚵仔：熱量49大卡，脂肪佔10%

●一碗麵線碳水化合物相當一碗飯 減醣者應慎食

而對正在減醣中的人，麵線也是建議斟酌吃，程涵宇指出，因為一碗麵線碳水化合物含量大約落在55g，逼近一碗飯的量。

另外，清麵線不要想說它什麼都沒有加，所以應該熱量很低，以同重量的麵線來比較，清麵線的熱量反而還比蚵仔麵線、小卷麵線稍高一些，而且清麵線走的偏空熱量路線，也就是蛋白質少、精緻的碳水化合物含量高，建議還是點有配料的麵線才會營養均衡。

此外，蚵仔麵線除了在乎蚵仔小卷們鮮甜肥美、料好實在是基本，不少吃貨老饕們都習慣搭上獨門醬料，但像是沙茶醬、辣油這種提供熱量的醬料，一小匙約10公克熱量落在70～90大卡，而辣椒醬、烏醋，一小匙約10公克鈉含量約落在245mg。

●減少鈉含量攝取 少吃加工食品

其實研究發現，想要少吃點鈉，不是日常烹飪少放鹽變得清淡無味，更重要的是減少外食額外沾醬、調味料的添加使用及避免吃加工食品。

程涵宇說明，蚵仔麵線使用的是紅麵線，是所有想得到的麵裡面（包含雞絲麵、白麵線、意麵、麵條等）鈉含量最高的（2813mg/100g），一碗麵線全部的鈉（包含麵線本身、鹽、醋等）大約在1260mg，若又額外加了烏醋、辣椒醬，所攝取的鈉會來到1750mg，這樣的鈉含量，跟一般泡麵比，兩者鈉量不僅不分上下，且吃下來已經佔了鈉一整日扣打的73%。

（圖/程涵宇營養師、常春月刊提供）

●多喝水、吃高鉀蔬菜 助多餘鈉排出

程涵宇提醒，飲食中的鈉鹽攝取過多是血壓升高的主要原因之一，減少鈉含量也會明顯抑制隨著年齡增長而出現的高血壓風險，還可降低多鈉而引起其他疾病風險，如腎臟疾病，所以建議要斟酌額外調味料的使用，而若吃了比較重口味的食物之後，應多喝水、多吃一些高鉀的蔬菜幫助身體多餘鈉的排出。