為因應通貨膨脹的壓力，向來訴求照顧經濟弱勢民眾及其家庭的微型保險，日前金管會宣布將降低投保門檻，凡是國內單身者年收入不超過新台幣42.3萬元者或是夫妻合計年收入不超過84.6萬元，即符合微型保險對於經濟弱勢者定義，也都可以投保，相較於原來規定分別「上修」7.3萬元和14.6萬元，自即日起生效。針對此一重大變革，國內不少保險業者樂觀表示「投保人數將會愈來愈多！」

金管會修正微型保險 為經濟弱勢者撐傘

據了解，此次金管會修正重點在於修正經濟弱勢者全年綜合所得上限，由原來規定的單身者35萬元、夫妻合計70萬元分別「上修」7.3萬元和14.6萬元來到現行的42.3萬元和84.6萬元，期盼藉由與所得稅法的連結，反映物價上漲對於經濟弱勢者所得的影響，同時可以擴大微型保險涵蓋的經濟弱勢範圍。

根據金管會統計，截至今（110）年9月底止，微型保險累計承保人數已達110.8萬人次，如果單就前3季新增保費來看，新增承保人數20.1萬人、與去（109）年同期相較增加近20％，新增保費收入為8202.9萬元、與去年同期相較增幅近40％。

金管會進一步說明，今年新增承保人數20.1萬人，其中單身者年收入低於35萬元承保者僅佔比0.88％，至於夫妻合計年收入低於70萬元承保者更是再往下探僅有0.66％，「希望藉由修正微型保險對於經濟弱勢的定義、降低年收入門檻後，可以拉高投保佔比，讓微型保單幫助更多有需要的人。」