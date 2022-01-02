媒體12月28日公布最新「好感度」民調，新北市市長侯友宜再度勇奪第一，比第二名的副總統賴清德分數高出不少。對此，媒體人韋安表示，公投風暴侯遭外界攻擊，好感度卻能維持第一，關鍵就在「人民」這兩個字上；這個關鍵字不僅常從侯口中講出，更可追溯至侯30年從警生涯與近期的談話，這也是侯始終難以超越的原因。

《遠見雜誌》12月28日公布最新民調，針對台灣6位主要政治人物的「好感度」調查，侯友宜以6.69分居冠，其次是賴清德的5.79分。韋安1日在臉書發文指出，為何經歷這波「公投風暴」與事後來自各方的政治「絞殺」，侯的「好感度」還能維持第一，其實關鍵字就是「人民」。

韋安表示，侯友宜向來堅持的理念就是「『人民』的利益應該在黨派之上」，例如面對萊豬進口，侯多次表態「一定要守護『人民』健康」；面對於竹竹倉促合併，侯大聲質疑「這不是『人民』要的」。搜尋就能發現，「人民」這兩個字，是侯最常說出口的關鍵字。

韋安分析，侯友宜會常將「人民」這關鍵字掛嘴邊，背後原因有三：第一，侯擁有30年從警資歷，每天與不分族群、階級的「人」打交道，故侯能夠充分體會「人民」之所需；第二，當別人把「人民」分類為各種顏色選票，在侯眼中卻都是沒有顏色的，因為人的好壞與顏色無關；第三，侯始終堅持「扮演好自己角色」，換言之即是「努力為『人民』做事」。