足底筋膜炎，最直觀的解釋就是腳掌底下的筋膜發炎了。那接下來的問題就是，為何多數都是痛在足跟附近區域呢？

足跟會承受我們大部分的體重，那部份的筋膜會承受最大的壓力；足跟的筋膜與阿基里斯腱、小腿肌群是相關聯的，如果因為長期運動而導致小腿肌群緊繃的話，也會對足跟的筋膜造成相當大的負擔。

由這兩件事做聯想，因工作需求長期久站的人，或是長跑、進行大量訓練的人...都是足底筋膜炎的高風險族群呢。

但臨床上也會看到有些人明明沒有怎麼久站或運動，卻仍有足底筋膜炎的相關症狀呢？這就是所謂傳導痛啦！長期姿勢不良的話，其實是會造成骨盆一定程度的歪斜，間接刺激到神經後，就會造成下肢肌肉、筋膜的緊繃，才會產生足底筋膜炎的症狀。

因緣際會之下，也幫忙治療了許多飽受足底筋膜炎之苦的田徑選手，在經歷過二到三次治療後症狀都有顯著緩解，在這邊分享一下治療的案例以及背後的思考。

●案例：甲組現役男生選手，競賽項目為中長距離

他的主訴主要是跑步時左足跟一踩地就會感到疼痛，會痛到無法完成訓練，有陸續做過儀器治療、按摩放鬆、也做過增生注射等。但都無法讓他穩定進行正常強度的訓練與競賽，遂來尋求結構治療的幫助。我以整體去做觀察及觸診後，發現說除了小腿肌肉緊繃外，足跟處也有因為反覆發炎、增生而造成的沾黏、整個下肢的張力也都相當的大，並不利於肌肉以及筋膜的放鬆。

我們做的處置就是在小腿以及足踝局部用針灸及刮痧的方式做筋膜的鬆解與還原，透過微小的刺激去幫助長久的沾黏消失，引導筋膜重新架構，讓大小腿的肌肉、筋膜恢復應有的彈性及滑動性。

整個系統上則是以手法幫她重建腳踝到骨盆的骨架排列，幫助腳掌踩地時可以更均勻的受力，之後在訓練時才不會因為又用同一個地方大量承重，增加復發的機率。

足跟會承受我們大部分的體重，筋膜會接收極大的壓力，沒能適當放鬆就會導致足底筋膜炎。(圖/湯詠舜醫師提供)

經過數次治療後，該選手從完全無法訓練進步到可以進行中高強度的練習，即使經過了一週高強度訓練，每次回診時疼痛的程度也都有顯著的下降，也開始積極的備戰比賽。希望他某日回診時，就能帶著得名的獎牌回來一起慶祝！

足底筋膜炎看似只是局部筋膜的問題，但實際牽連的範圍甚至可以上到骨盆。對於需要長時間站立、走動、以及進行高負荷運動的來說更是影響甚巨。建議大家如果自己做完伸展放鬆沒有改善的話，還是儘早尋求專業醫療照護以免惡化喔！

（圖／湯詠舜中醫師提供）

※本文作者為昌盛堂中醫診所湯詠舜中醫師。