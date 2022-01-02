生活步調越來越緊繃的現代人，工作節奏快、壓力大、飲食不當，讓胃食道逆流不知不覺地變成多數人的通病，在台灣的盛行率逐年上升。胃食道逆流屬於慢性進行性疾病，雖無立即性致命危險，但依據症狀的輕重程度不同，嚴重時影響患者的工作專注度、精神狀態與生活品質，長期造成諸多生活困擾。

胃食道逆流疾病(GERD)是一種臨床常見的消化道疾病，當連接食道和胃部的賁門無法正常運作，導致胃酸、消化液、胃甚至十二指腸的內容物逆流到食道下端，造成食道黏膜發炎受損與逆流症狀。

●胃食道逆流主要症狀為：

1.胃酸逆流、火燒心(胸口燒灼感或胸骨後燒灼感)，常出現於飯後一至兩小時內；

2.腹脹氣、飯後打嗝、飯後心悸或非心因性胸痛 (須排除心臟疾病)；

3.不自主清喉聲、喉嚨有異物、慢性咳嗽；

4.少數人會口臭、口中酸苦味。

在西醫來看，胃食道逆流的病位主要在胃及食道，食道黏膜的過度敏感、食道蠕動功能異常、神經感覺異常、下食道括約肌鬆弛、胃排空延遲、胃及十二指腸逆流等，皆是導致胃食道逆流的原因，經由胃鏡檢查與內科治療為主。

而在中醫則主要與脾、胃、肝、膽等臟腑關係密切，且重視情緒與氣機的升降調暢，針對反覆性、慢性、頑固性胃食道逆流患者，可藉由中醫與西醫合作治療來達到更好的療效與控制，幫助患者改善長期的生活品質。

●胃食道逆流 中醫常見證型

1.肝氣鬱結：肝鬱氣滯，肝氣犯胃，胃失和降、噯氣頻頻、胃酸上泛、胸悶、情治不暢、易緊張，脈象弦細；

2.肝胃鬱熱：肝鬱化熱，肝熱犯胃、反酸、胃嘈雜易饑、火燒心、口乾口苦、舌紅，脈弦細數；

3.痰氣交阻：咽中不適，如物梗阻，咳嗽，舌苔薄白，脈象弦；

4.氣滯血瘀：日久泛酸、胸骨後刺痛、吞咽不利、舌質紫黯，脈澀。

以上僅提出幾項證型，在中醫治療觀點，主要與脾、胃、肝、膽等臟腑關係密切，且重視情緒與氣機的升降調暢。

尤其面對病情日久的患者，多數虛實夾雜，須經由中醫師詳實的四診辨證予以個人的獨立中藥治療。

中藥治療胃食道逆流患者是一門學問，標與本必須兼治，除了抑酸藥、保護腸胃黏膜藥物、化食消導藥物外，久病遷延，日久傷陰的患者，常常食道灼熱，咽乾，酌加麥門冬、石斛、玉竹等養陰藥。

此外，久病難治者需加入升降氣機的藥物考量是其重點，胃中之液，本屬酸性，腐熟食穀，隨胃氣之降下行而順，而患者胃降不及，胃酸上逆，故在治療上注重調理脾胃升降之理法。

●舒緩胃食道逆流 生活細節多注意

想與胃食道逆流好好和平共處，除了中西藥物治療外，必須開始從日常生活中有所調整，是最基本且首要的關鍵環節：

1.速度減：吃飯勿過快，吞嚥動作放慢，與狼吞虎嚥說掰掰；

2.份量減：胃不適時，維持七分飽就好，勿吃過撐，採取少量多餐的飲食習慣；

3.澱粉減：精緻澱粉，麵類、麵包、饅頭、糯米、糕點、粿類盡量避免或減少；

4.宵夜減：避免睡前2小時吃宵夜；

5.刺激性食物：咖啡、濃茶、可樂、巧克力、酸性食物，尤其避免空腹食用；

6.餐後半小時內不要立即平躺，胃不適時睡覺可稍將床頭抬高；

7.戒菸及避免酗酒；

8.減輕體重；

9.舒暢情志，情緒是重要因素，多至戶外走走，放鬆身心。

●自救與保養穴位

→足三里：健脾和胃，緩解胃部諸不適；

→內關：止嘔，舒緩胸悶、心悸；

→陷谷：止痛，理氣，舒暢氣機。

(圖/林欣儀中醫師提供)

※本文作者為林欣儀中醫師。