受惠台積電設廠題材，高雄房市買氣旺到打炒房政策也壓不下，12月買賣移轉棟數創下合併以來歷史單月紀錄。有網友納悶作為全台最久的2個直轄市之一的高雄，「到底有什麼優點是贏過其他縣市的？」。底下網友幾乎一面倒，直指關鍵1字「暖」，認為高雄天氣較北部真的溫暖許多。

台積電於高雄設廠消息從年中就開始瘋傳，直到11月台積電重訊證實引起市場一片震撼，也帶動高雄房市買氣節節攀升。高雄12月買賣移轉棟數高達5,070棟，首次突破5千大關，創下「歷史最佳單月紀錄」；而第4季移轉棟數達13,864棟，也創下「歷史最佳單季紀錄」，高雄全年移轉棟數累計來到45.166棟，同樣創下「歷史全年最高紀錄」。

在台積電題材強力發酵下，高雄房市連破三大紀錄，顯見人們對高雄房地產未來發展極具信心。1名網友在PTT八卦版發文，當全台灣還是一堆農業縣時，台北和高雄就已是直轄市，高雄作為全台灣最久的2個直轄市之一， 「到底有什麼優點是贏過其他縣市的？」。

貼文曝光，網友點出高雄的優勢，「道路交通狀況比台北好，至少不會塞」、「認真的話，高雄港吧」、「人口吧，當初高雄港在重工業時期的確很發達」、「認真說駁二跟柴山真的不錯！駁二很大很好逛比華山好逛多了，柴山除了可以爬山以外旁邊就中山大學可以下水，做個船過去旗津還可以逛夜市，重點高雄路很大條騎車開車很舒服」。

但大部分網友直指「暖」是高雄最大的優勢，「認真回，暖一個字，氣候上夏天大家一樣熱，冬天跟北部比卻沒那麼潮濕，除了暖沒別的」、「其實高雄真的溫暖，台北冷冰冰的時候去高雄很暖」、「十年前在高雄念書真的溫暖啊」、「反觀北部人冷哭」、「暖，台北這幾天冷死了」、「在高雄時可以穿短袖短褲逛爽」、「一年冷不過十天，均溫25度，當然暖」。