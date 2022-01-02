年假期間，熬夜晚睡在所難免，不過醫師提醒，特別是寒冬時節，臨床上已可見到因主動脈剝離送至急診的患者增加。除了天氣與溫差之外，睡眠時間竟然也是誘發主動脈剝離的重要原因。

●主動脈剝離不只發生在熟齡 年輕型患者日漸增加

林口長庚紀念醫院心臟外科陳紹緯醫師表示，主動脈剝離是猝死常見的原因之一。值得注意的是，台灣主動脈剝離發生率遠高於西方國家，每年大約有近2千人發病，以50-70歲男性居多，約為女性的2倍。但不要以為這是中高齡的問題，近年來因為生活型態、飲食習慣及工作環境壓力，主動脈剝離的年輕化也逐年增加。

●睡多睡少都不行 研究：睡眠不佳導致血管硬化

湞媄診所院長王姿允醫師指出，主動脈剝離最重要的危險因子為高血壓，但2020年刊登在《Hypertension research》的一項研究發現：

高血壓患者若睡眠超過8小時、且是較差的睡眠品質的話，其實有較高的血管硬化盛行率，更是主動脈剝離的高危險群。因此睡眠障礙可能是青壯年主動脈剝離患者被觸發急症的重要原因。

王姿允醫師解釋，過長的睡眠時間代表的可能是「較差的睡眠品質」，這些人可能面臨睡眠片段化、疲勞、免疫功能下降、心情抑鬱或罹患睡眠中止症等潛在的疾病，導致中度至重度阻塞性睡眠呼吸暫停。若在睡眠期間持續間歇性缺氧，就會增加主動脈夾層剝離的風險。

王姿允醫師強調，除了睡太久不利心血管健康外，美國心臟協會在2012年已提出建議，成人睡眠時間每天若不足6小時，也容易罹患心臟病。如此看來，成年人以每日6-8小時為最佳睡眠長度，晚上10:00-11:00入睡、早上6:00-7:00起床，這樣的睡眠時間和品質最健康，「睡眠時間太短或太長，都不利心血管。」

●4大常見症狀是主動脈剝離前兆 務必就醫

數據顯示，急性主動脈剝離一旦發生，若未能迅速就醫，一半以上的病人會在病發後48小時內死亡，嚴重時甚至會猝死；因此，這個急症目前仍是心血管最大挑戰的疾病之一。醫師提醒，下列症狀都是危急警訊，最好立刻就醫：

1.胸痛(有90%的病人會有)：主要以胸部突發性、像肌肉被撕裂般的疼痛，也可能轉移到頸、下背部等等。

2.血壓飆高：通常伴隨著壓不下的高血壓。

3.因血管剝離導致血管阻塞、器官缺血或梗塞情況：如休克昏迷、中風癱瘓等。

4.心臟方面：心律不整、心肌梗塞等。

5.身體表徵：心跳增加、臉色蒼白、活動力減低、注意力無法集中、焦慮、冒汗、頭昏眼花、咳嗽、呼吸困難、聲音沙啞等。

醫師強調，急性主動脈剝離是致命率高的重症，若未適當治療，患者發病後每小時即可增加1%的死亡率，2天內死亡率暴增至50%，因此愈早診斷愈早治療，才是可以降低死亡機率的關鍵。