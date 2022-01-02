全台房市正熱，新成屋建案層出不窮，有時建商銷售策略，會將部分建案全新餘屋留到最後賣。有網友就遇到建商釋出屋齡9年，樓層在3、4樓的新房，正下方則是機車出入口，想問這樣的房子好嗎？底下網友看了直勸，「房子下方是機車出入口，風水大忌」、「不信風水的話，實際居住也不安寧」。

1名網友在臉書社團「買房知識家（A你的Q）」發文請益，自己是首次買房，最近看房遇到建商釋出房子，「全新未住過，9年房，3、4樓，房子下方是機車出入口」。

原PO補充，該建商9年房已經好幾年沒有釋出，最近2天才再是出賣，擔心建商釋出的房子會不會有問題，對此非常猶豫，好奇是否建商都會把低樓層難賣的房型，留到最後再賣。

貼文一出，底下大多網友勸道，除了機車出入口吵雜外，風水也不佳，「風水不好，錢財流失。可能也有噪音」、「房子下方是機車出入口，風水大忌」、「下方是車道的房子真的不要買，尤其機車上坡時加速的噪音，應該會讓人崩潰」、 「是風水上的抬轎屋嗎」、「不好，很吵，而且風水來說，也是不好的」、「風水上不好，就算不信風水的話，實際居住也不安寧」、「下面是車道的好像叫抬棺煞，車道進進出出很吵吧」。

但也有部分網友指出喜歡最重要，不信風水者若中意買也無妨，「百無禁忌的人不用在乎，忌風水的要慎重」、「每個人的需求不同，多方評估，價格合理，格局喜歡就買了」、「地點格局都喜歡比較重要，誰賣的不重要」、「買房遠離自以為很懂風水的朋友，才有機會買到房子」、「你喜歡就買，不喜歡就別買，喜歡只有一個原因，不喜歡什麼都可以嫌」。